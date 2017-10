Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 208.

Llega el Programa Nº 208 de Revista Beatles con el penúltimo tema oficial de Los Beatles: "For You Blue". Además, los Rolling Stones con "Sticky Fingers"; los Bee Gees y su Pop romántico; una canción inmortal de Moris y Joe Cocker con sus Perros Rabiosos e Ingleses.

Revista Beatles. Programa Nº 208. Listado de canciones:

1 – Brown Sugar - The Rolling Stones

2 – Sway - The Rolling Stones

3 – Wild Horses - The Rolling Stones

4 – Don't Forget To Remember - The Bee Gees

5 – If Only I Had My Mind On Something Else - The Bee Gees

6 – I.O.I.O. - The Bee Gees

7 – De nada sirve – Moris

8 – For You, Blue – The Beatles – (Versión Anthology 3)

9 - For You, Blue – The Beatles – (Versión Let it be)

10 – Honky Tonk Women - Joe Cocker

11 – She came in through the bathroom window - Joe Cocker

12 – The Letter - Joe Cocker

13 – You Can Leave Your Hat On – Joe Cocker

Emitido el martes 3 de octubre de 2017. 20.00 horas.