Revista Beatles. Reproducción del Programa de Radio Número 207.

En el Programa Nº 207 de Revista Beatles seguimos con la cuenta regresiva de la discografía cronológica de los Genios de Liverpool. "The long and winding road" y sus tres versiones tres mas otras dando vueltas. Además, al estilo de "The Basement Tapes", todo el Lado 1 de "Atom Heart Mother" de Pink Floyd; el blues urbano de Manal y León Russell, el Javier Portales del Rock.

Revista Beatles. Programa Nº 206. Listado de canciones:

1 – The long and winding road – The Beatles (Versión Let it be...naked)

2 – Atom Heart Mother – Pink Floyd

I - Father's Shout

II – Breast Milky

III - Mother Fore

IV - Funky Dung

V - Mind Your Throats Please

VI - Remergence

3 – A Song For You – León Russell

4 – Delta Lady – León Russell

5 – Give Peace a Chance – León Russell

6 – Avenida Rivadavia – Manal

7 – Todo el día me pregunto – Manal

8 – The long and winding road (Versión Anthology 3)

9 - The long and winding road – The Beatles (Versión Let it be)

Emitido el martes 19 de setiembre de 2017. 20.00 horas.