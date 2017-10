Rafaela.com

Los Insufribles: Setiembre 2017.

- El hermano de Macri.

- El corte de pelo onda los Carlitos Bala de Patricia Bullrich.

- Los principios de Susana Gimenez.

- La ONG Transparencia Electoral.

- La línea telefónica gratuita 0800-444-2400.

- Los documentos de Carta Abierta.

- La pelea Mayweather - McGregor.

- La novela de Tevez.

- Los que leen un discurso mirando el celular.

- Las publicidades de tos con flema.

- Los jugadores que apenas son transferidos al exterior declaran "Ojalá pueda volver algún día a este club".

- El programa onda "Me colgué del cable", "Si fuera como ayer" con Tormenta por CN23.

- La Sra. Blanco.

- El Sr. Abraham.

Los Focus Group de Macri.

- El primo de Marcos Peña.

- Las banderas negras nuevas de la agrupación militante "Uno Uno Uno".

- Los que pretenden ser graciosos parodiando el mensaje "Donde está Santiago Maldonado".

- La manija a Game of Thrones.

- El flequillo de Pablo Micheli.

- El libro de Wanda Nara.

- El reality de Wanda Nara.

- Wanda Nara.

- Los que te desean un buen fin de semana siendo miércoles.

- El destapa cañerías granulado.

- Las bandejas de telgopor en la que empaquetan productos en los Super.

- La Sra. Beccar Varela.

- El Sr. Noble Herrera.

- El Padre nuestro de Macri.

- La cadena nacional de los que criticaban las cadenas nacionales.

- La pos verdad.

- Los condicionales de Clarín.

- El minuto a minuto del huracán Irma en los noticieros vernáculos.

- El regreso de Nicolás Repetto.

- El pasamontañas de Nicolás Repetto.

- Nicolás Repetto.

- El circo mediático y en redes por la localía de la Selección con Perú.

- Los que te dejan su changuito justo en el medio de un pasillo del Super.

- Las empanadas de colores.

- Las botellas de vino que en lugar de corcho tienen tapa a rosca.

- La Sra. Schmidt-Liermann.

- El Sr. Netanyahu.

- La vidente de Macri.

- Los microemprendimientos de Stanley.

- La manija a Gallardo.

- El affaire C5N con Navarro.

- Los seudo periodistas que para denigrar a la estudiante que los está demoliendo con sus argumentos la llaman "chiquita".

- Los que te dicen "no tengo nada contra los gays pero no me gusta que se besen en la calle".

- La pizza en tres cuotas.

- La denominación "Superliga" al campeonato de fubtol argentino.

- Lxs cajeros del Super que justo cuando te toca a vos se ponen a hacer caja.

- Los relatos de Daniel Mollo.

- La empresa Indra.

- El reality de los hermanos Caniggia.

- El hijo de Bussi.

- La Srta. Niebiskikwiat.

- El Sr. Castaña.

- El colectivo de Macri.

- El protomontonerismo de Pichetto.

- La foto-encuentro Sturzenegger - Cavallo.

- Los obituarios de María Julia Alsogaray.

- La herencia del Momo Venegas.

- El comunicado del Wilstermann de Bolivia.

- Los que cuando son escrachados en algún ilícito hablan de "operación política".

- Los periodistas invitados a debates que antes de empezar a hablar recalcan su condición de tal.

- Los cachetes de Angelici.

- Las apariciones mediáticas de Angelici.

- Las pronunciaciones de Angelici.

- Todo lo que haga, diga o tenga que ver con Angelici.

- Angelici.

- Los chivos de Victor Hugo sobre su libro en C5N.

- La cara cúlica de algunas supervisoras en los Súper.

- La Sra. Mercado.

- El Sr. Medina.