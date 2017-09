Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 365. Julio 1993.

El suceso provocado por la llegada de la película "Jurassic Park" de Steven Spielberg da pie a esta tapa de Humor con "Parque Riojásico" y la parodia correspondiente que, por supuesto, incluye la historieta de cinco! páginas en la que participan Litvin-Parissi-Ceo y el "Gran Album del Parque Riojásico" con las figuritas de las simpáticas criaturas encabezadas por Tiranosaul Rex -como muestra la portada del Tano Cascioli-, y otros abominables engendros como el "Boludonte", el "Cabezosaurio" y el "Ermanáctylus" (Erman Gonzalez). Recordemos el boom que provocó la película de Spielberg que incluyó un merchandising que hizo recordar al E.T. del mismo director once años antes.



Comienzo de la revista, lejos ya de los festejos por el 15º aniversario (apenas una recordación de Walter Clos en "Pelota"), y Pablo Kiryluk denuncia "Vacían la Caja de Ahorro". Como tantos otros entes y empresas durante el menemismo iban por la CNAS, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, algo que ya había querido hacer el Brujo Lopez rega en tiempos de Isabel Perón. Excelente investigación que abarca cinco páginas.

Enrique Vazquez se mete en la pelea transitoria entre Clarín-Gobierno y escribe "Cartas marcadas". Termina con una premonitaria frase: "Cada vez que Menem se enfrentó con una mujer, perdió". La mujer en este caso es la ya fallecida Ernestina Herrera de Noble.

Hector Ruiz Nuñez sigue con sus denuncias sobre el director de Radio Municipal, el pro nazi Horacio Frega. Se pregunta "Frega no renuncia, ¿cuando lo echan?".

Uno de los que defendían a Frega era el operador menemista ante la justicia y futuro ministro del Interior, Carlos Vladimiro Corach.

Anibal Litvin, con fotos de Tito La Penna, entrevista al Actor Cómico de la Nación, Tato Bores lo mismo que hiciera Mona Moncalvillo en 1987. Una vez mas Tato vuelve a confesar -y es el título del reportaje- "Lo que mas me gusta es rascarme las pelotas". Comenzada lo que a la postre sería su última temporada en la televisión, "Good Show" por Telefé y con frecuencia mensual, Tato responde las envenenadas preguntas de Litvin marcando su disgusto ante la injusticia de no haber sido ganador del "Martín Fierro" de oro que quedó en manos de Mirtha Legrand. Queda un agridulce sabor porque Tato ya no tuvo mas oportunidades de ganarlo.

Fabre y Grondona White hacen "El previsor depredado". Dramas de oficina con los chupópteros que vacían al que tiene todo lo que hay que tener para enfrentar contingencias. Excelente.

Edición Nº 13 de "Humus": "El basurero que no encuentra quien lo quiera". Una planta de disposición final de residuos industriales no encontraba lugar debido a la lógica oposición de las poblaciones danmificadas. La empresa adjudicataria era Ecol S.A., uno de cuyos integrantes era Sideco Americana S.A. del Grupo (adivinen) Macri.

Humus, además, a través de Roberto Reyna desde Córdoba, alerta sobre el peligro que corre la reserva ecológica de esa provincia dado el paso de la competencia de Rally ("Rally contra natura"). Además, cursillo "La huerta en la ciudad" y la sección "Reciclajes".

Otra de Pablo Kiryluk: "La secta Anway (American WAY of life) - Nuevo sistema de ventas domiciliarias". Otro desembarco del Tío Sam.

"Pegue que no duele". Por Carlos Abrevaya.

Llegan las "Páginas de Gloria" y la Guerrero entrevista a Pil Trafa, lider del flamante grupo Pilsen tras la disolución de Los Violadores.

Daniel Enzetti escribe "Los Cazanoticias". Comenzaba la era de los que cámara en mano comenzaban a filmar los sucesos de la calle. Fueron pioneros de algo que ahora es mucho mas facil gracias a los celulares de última generación.

Artículo (en colores) de Sergio Nuñez: "Los últimos días del autor de 'Operación Masacre' - Walsh, Gardel y los caníbales". Se trata de una obra de teatro dirigida por Emilio Alfaro, escrita por David Viñas y protagonizada por Jorge Mayor.

Y en la nueva sección "Al grano" creada por Moira Soto, la actriz Graciela Dufau confiesa "Yo aborté".

"(...) Entre tanto desprecio, tal vez sea hora de buscar el aprecio (...) Veáse el cartelito. Búsquese un placer compensatorio capaz de darle sentido al sacrificio. O no. Al fin, este es un año electoral. Y hay elecciones todos los días, cosita".

"Pegue que no duele" (Fragmento). Por Carlos Abrevaya. Revista Humor Nº 365. Julio 1993.

