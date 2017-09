Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa de Radio Número 206.

En el programa Nº 206 de Revista Beatles continuamos con la cuenta regresiva en la discografía de Los Beatles y presentamos tres versiones de "One After 909". La del principio, comienzo y final. Viajamos On Tour con Delaney, Bonnie y amigos incluyendo a Eric Clapton y George Harrison. Escuchamos a La Barra de Chocolate, el grupo beat de Pajarito Zaguri y nos transportamos al infinito con los Beach Boys.

Revista Beatles. Programa Nº 206. Listado de canciones:

1 – Thing Get Better - Delaney & Bonnie and Friends

2 – Comin' Home - Delaney & Bonnie and Friends

3 – Poor Elijah - Delaney & Bonnie and Friends

4 – Lady D'arbanville - Cat Stevens

5 – Trouble - Cat Stevens

6 – Hippies y todo el circo - La Barra de Chocolate

7 – Voces de la calle - La Barra de Chocolate

8 – Doña Lucía - La Barra de Chocolate

9 – One After 909 – The Beatles (John, Paul y George – 1960)

10 - One After 909 – The Beatles (Versión Anthology 1)

11 - One After 909 – The Beatles (Versión Let it be)

12 – Slip On Through - The Beach Boys

13 – This Whole World - The Beach Boys

14 – Add Some Music To Your Day - The Beach Boys

15 – Feel Flows - The Beach Boys