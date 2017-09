Rafaela.com

Revista Beatles. Reproducción del Programa de Radio Número 205.

En el programa Nº 205 de Revista Beatles presentamos el disco debut de la J. Geils Band y el de Eric "Has recorrido un largo camino muchacho" Clapton. Segunda entrega de "Cosmo's Factory" de Creedence; primera de las últimas cinco canciones de "Let it be" y Moris y Andrés Calamaro hacen el mismo tema.