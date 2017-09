Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 361. Junio 1993.

Nueva tapa dedicada a la jueza María Romilda "para todo Servini" de Cubría. Lista para tapar o destapar cualquier olla de mal olor que pudiera complicar al gobierno de Carlos Saúl I. En este caso con un subtítulo "futura presidenta de la AFA" que por poco se repite el 3 de diciembre de 2015 cuando las famosas elecciones en la entidad madre del futbol argentino que terminaron 38 a 38 (habiendo 75 votantes) y en las cuales intervino la todavía jueza con diversas medidas. Acompaña a la "Chuchi" en esta portada, Amira Yoma, la ex cuñada presidencial y sus valijas y, por supuesto, "el que te jedi".

Vuelve a su lugar del que nunca debiera haberse ido la sección "Nada se pierde", reemplazando a las "Noticias de miércoles" que salían desde que la revista comenzó a ser de frecuencia semanal en octubre de 1992. Enhorabuena porque era pero no era lo mismo. Lo primero que leemos son los avatares de la Editorial para cerrar este número de Humor tras un largo corte de energía que afectó a La Urraca. El agradecimiento a Edesur quedó para otra oportunidad.

Hector Ruiz Nuñez: "Bauzá financia a los obispos menemistas". El Secretario General de la Presidencia distribuía, los obispos (no todos) bendecían. Nada que no haya pasado antes. Nada que no haya pasado después. Con matices claro. En este caso el matiz era mas bien obsceno.

El retiro espiritual de los funcionarios no es nuevo. Eduardo Duhalde, gobernador de la Pcia de Buenos Aires hizo uno en ese 1993. Humor toma la posta y lo escracha en una historieta de Litvin (cada vez con mayor protagonismo en la revista) y Ceo.

Ante el ya iniciado desguace de YPF, Enrique Vazquez escribe "Lo que va de Mosconi a Cavallo - Los que ganan y los que pierden según quien administre el Estado". Nota actual y que vale la pena leer. "Chau petróleo" es el titular de "Conversaciones en la Chacarita" de Oscar Muiño entre Perón y Gatica sobre el mismo tema.

Triunfo de Felipe Gonzalez en las elecciones en Epaña y Norberto Brmudez desde Madrid escribe "Felipe puso la cuarta". Por supuesto, ese era el número de su nuevo mandato. Había derrotado al representante de la derecha, José María Aznar que con los años se tomaría revancha. Digamos que en España mucha renovación tampoco hubo.

"Programa Marcelo de rehabilitación". Tinelli llevaba a su programa (todavía estaba "Ritmo de la noche" los domingos) a personalidades diversas como Maradona y Caniggia mientras purgaban sanciones por consumir sustancias prohibidas. Humor, a través de la pluma de Litvin y dibujos de Parissi muestra a quienes mas va a invitar

Marcelito: Ben Johnson, Charly García, Gaby Sabbatini y...Mike Tyson! que SI estaría muchos años después en el "Bailando...". Increíble.

Luis Frontera se pregunta: "¿El preservativo nos convierte en 'forros'?". Tres páginas con historia y actualidad.

Otra vez Anibal Litvin. Reportaje al concejal metropolitano Anibal Ibarra, futuro Jefe de Gobierno de la Ciudad, luego destituído por la tragedia Cromagnon. En esa época en que todavía no había elecciones para elegir intendente en Capital Federal, Ibarra era una mosca blanca en el Concejo porteño. Rescatamos dos frases: "Cambiar la Justicia es la prioridad número 54 del gobierno" y "Con los millones que se gastaron en el avión presidencial se puede hacer funcionar y bien el juicio oral".

Cristian Sirouyan, colaborador de Humor, escribe "El juego de las lágrimas - Recuerdos de alguien que estuvo en Malvinas". Es una nota autorreferencial por la cual nos enteramos que el autor es un ex combatiente del Atlántico Sur.

Otra de Sanz-Grondona White: Los pequeños grandes accidentes - Minitragedias cotidianas". "Parecen pavadas y en realidad lo son. Pero...".

A un año de la muerte del bandoneonista, "Resucitan el negocio Piazzolla" es la nota de Victor Pintos. Disco póstumo, conciertos de su último qunteto y hasta alguna cinta radial inédita lista para publicar están en la línea de largada.

"La Bolsa del Espectáculo" a través de Silvia Itkin canta loas al que sería el último regreso de Tato Bores a la televisión: "Good Show" por Telefé con gran despliegue de producción, grandes invitados (Marcelo Tinelli, Carlitos Balá, Alfredo Casero), música de Charly García y en frecuencia mensual. "Tato vence al tiempo", escribe Silvia. Y tenía razón. Curiosidad: Pedro Saborido, actual socio de Diego Capusotto en "Peter Capusotto y sus videos" era uno de los guionistas del programa junto con Alejandro Boresnztein, Omar Quiroga y el hombre de la casa, Santiago Varela que era el monologuista. Tato hizo pocos programas de "Good Show" mas allá de salir una vez al mes. Parece que por ciertas quejas directas de la Casa Rosada, el canal (del grupo Vigil) lo "guardó" sin siquiera promocionarlo. Tato reconocióm que dejar Canal 13 y pasar a Telefé fue un error.

Moira Soto trata el tema Mariela Muñoz, la mamá transexual con su artículo "Aborto vs. amor maternal".

Nota simpática escrita por Daniel Enzetti: "El furcio en la radio". Victor Hugo Morales, Fernando Bravo y Magdalena Ruiz Guiñazú entre otros caen en la volteada.

Cristina Wargon refleja "El descabellado oficio de ser suegra". La convivencia suegra-nuera nunca fue fácil.

Enrique Kedinger deja por un número sus números sobre Economía y escribe, con ilustración de Carlos Nine, "Nostalgias del Deutsche Bar". Es la primera nota sobre "Nazis grandes y chicos en Buenos Aires y aledaños".

Humor cubre la primera jornada sobre "Taller sobre la Justicia en la Argentina", con participación de jueces, periodistas y políticos. Interesantes participaciones de Horacio Verbitsky, Raúl Eugenio Zaffaroni y José Octavio Bordón entre otros.

Tomás Sanz en "Pelota" vuelve a ocuparse del escándalo Talleres de Córdoba y la directa intervención del presidente de la Nación: "Futbol de primera, rey de cuarta" es el título de la nota. Walter Clos también se ocupa del asunto.

Y Gloria Guerrero, nos anuncia que viene "Pedro el Grande!". Se refiere a Peter Hammill, "El Inspector de Fantasmas" como lo llamó en 1984 se iba a presentar en el Auditorium de Belgrano en calle Virrey Loreto de Capìtal Federal. Gloria además, habla sobre uno de las tantas clausuras sufridas por el mítico local Cemento, propiedad de Omar Chabán. Cemento dio pelea hasta 2010 tras haber sido inaugurado en 1985 y es uno de los sitios paradigmáticos de la música argentina.

