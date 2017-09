Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 360. Junio 1993.

Excelente tapa con la transmenemista" Carla que pide que no le quiten a sus hijos.

Había saltado a la luz el conmovedor caso de Mariela Muñoz, madre transexual que sufrió en esa época la quita de tres hijos que ella criaba como propios por un juez del cual ya nadie se acuerda el nombre. Un ícono en la lucha trans y ejemplo para todos, Mariela murió en mayo de 2017 a los 73 años. Humor, toma el tema con su habitual estilo y pone en la palestra a Carla con sus tres "hijos": Gustavito (Béliz), Ermancito (Gonzalez) y María Romildita (Servini de Cubría). "La mujer que con su amor puso las manos en el fuego por sus hijos una y mil veces", dice Humor que muestra como "Carla" se fue transformando con el correr del tiempo.

Enrique Vazquez comenta el asalto final a YPF con su artículo "La fiebre del oro". Lo ampliamos.

Humor vuelve sobre el caso Jimena Hernandez mostrando "Fuera de Correo", un ida y vuelta epistolar debate entre el abogado Carlos Wiater y el periodista Hector Ruiz Nuñez. Recordemos que éste siempre sostuvo que las pruebas reunidos en torno a la muerte de la niña en 1988 no eran suficientes para afirmar que fue un asesinato como sí lo hicieron las empresas periodísticas mas grandes del país. El caso nunca se aclaró en forma que se pudiera determinar categoricamente si fue accidente o crimen aunque casi todos se quedaron con esta opción.

Ruiz Nuñez, además, escribe sobre el calamitoso estado de Radio Municipal, dirigida por Jorge Horacio Frega, con antecedentes antisemitas. "Populista, sin audiencia y semiprivatizada" es el título del lapidario informe. Y en el "Apertujes" HRN nos ilustra sobre la Justicia menemista nombrando a Carlos Arslanián (el mas respetado); María Romilda Servini de Cubría ("la expresión de la justicia menemista) y el futuro hombre de la servilleta, Carlos Corach ("El operador del Poder Ejecutivo en la Justicia"). Una suerte de Daniel Angelici en aquellos tiempos. Humor muestra con guión de Sanz y dibujos de Ceo a "Mamá Corach en Tribunales". Una parodia de la querida "vieja" de Gasalla pero en onda malvada.

Daniel E. Larriqueta se pregunta: "¿Puede haber otra política económica?". Y muestra este dato: "Se le ha sacado a la producción industrial y agropecuaria unos 50.000 millones de ingresos anuales que han sido transferidos a los servicios". La concusión es obvia: Puede y debe. Pero no la hubo...

Nota de Norberto Bermudez desde Barcelona acerca de las elecciones en España con una pregunta: "¿Termina el hechizo socialista?". Competían Felipe Gonzalez y José María Aznar y mas allá que haya ganado nuevamente "Felipillo", el tiempo demostraría que no había grandes diferencias ideológicas entre los dos.

Historieta negra de Anibal Litvin y Alfredo Grondona White: "Se nos viene la noche - No es tan fácil zafar de la violencia nocturna".

Moira Soto y nota-homenaje a la ganadora de la "Palma de Oro" en Cannes: Jane Campion -38 años- y su película "La lección de piano".

Humor entrega los "Martín Forro '93". Un clásico dibujado por Julio Parissi.

Victor Pintos escribe "Tanguito no era tan feroz". Se venía la película dirigida por Marcelo Piñeyro -que batiría todos los records de recaudación- y Pintos, conocedor del tema desmitifica la figura de Tanguito como se la vio en el film. No tenía nada que ver con el que muestra Piñeyro y encarna Fernán Mirás. Pintos luego escribiría un libro sobre el mítico personaje también llamado "Ramsés VII" y que es co-autor de "La balsa" con Litto Nebbia (en el baño de La Perla de Once).

Carlos Ulanovsky presenta a un joven de 24 años llamado Juan Di Natale y que acababa de desvincularse del equipo de "La TV ataca", conducido por Mario Pergollini. Se volverían a juntar en dos años para "Caiga quien caiga".

Gloria Guerrero en sus "Páginas" nos anuncia la visita de Ziggy Marley, hijo de Bob y con los Pericos como soporte. 11y 12 de junio de 1993 en Obras. Además, loas a la presentación de Santana, también en Obras.

De la serie de reportajes "light" que desde hace un par de números lanzó Humor llega Julián Weich entrevistado por Anibal Litvin. "Una de las revelaciones de la tevé de los últimos años". Julián conducía por Canal 13, "El agujerito sin fin", una fresca propuesta que transitaba su último año en pantalla y supo competir con la todopoderosa Xuxa, hasta que ella llegó al 13 y a "El agujerito..." lo cambiaron de horario. Precisamente, Julián dice "Xuxa vende una realidad que no existe". También séría el último año de Xuxa en la Tevé de Argentina.

El suplemento "Humus" presenta "Cosméticos rejuvenecedores: La gran ilusión". Humus demuestra en esta primera nota que en muchos casos no era mas que eso. Además, comparan ocho marcas de aceite vegetal mas el cursillo "La huerta en la ciudad"

"Pelota" se ocupa del escándalo en el partido Talleres de Córdoba - River en donde el árbitro Javier Castrilli (cuando no!) expulsó a cinco jugadores de la "T" teniéndose que dar por terminado el partido. Talleres hasta recurríó a la Justicia ordinaria pero su descenso fue inexorable. Tomás Sanz realiza un análisis que, como siempre, mira un poco mas allá.

"Ha comenzado el asalto final sobre YPF. Es la única petrolera del mundo cuyos activos físicos incluyen los yacimientos del subsuelo. Hace tres años costaba 12 mil millones de dólares; hoy, entre 6,5 y 8 mil millones. La depredación parcial llevada adelante por José Estenssoro y la presión hacia abajo de los eventuales adquirentes del rezago tienen mucho que ver con la caída del precio definitivo".

"Fiebre de oro" (Copete Nota). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 360. Junio 1993.

Animalañas argentinas. Zulemula (Extremadura Platerus). Enciclopedia ´Práctica de Humor. Ilustración: Carlos Nine. Retiración Tapa. Revista Humor Nº 360. Junio 1993.

Carta de lectores del periodista Julio Ernesto Vila (especialista en boxeo), a propósito de la película de Leonardo Favio, "Gatica el Mono". Sección "Quemá esas cartas". Revista Humor Nº 360. Junio 1993.

"Martín Forro '93". Dibujos de Julio Parissi. Revista Humor Nº 360. Junio 1993.