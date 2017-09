Rafaela.com

Los Insufribles: Agosto 2017.

- La Declaración Jurada de Macri.

- El Homo Sapiens de Larreta.

- Los políticos que cuando una encuesta no les da bien te dicen que es trucha.

- Las encuestas truchas que hacen circular algunos políticos.

- Los Gif's de Facebook para poner en los comentarios.

- Los que están por comprarse algo y te participan todo el tiempo.

- Las pontificaciones de Nestor Dib tipo fiscal de la nación los domingos a la mañana por C5N.

- Los que se meten en conversaciones ajenas sin que nadie los haya invitado.

- Los que cuando visitan una casa lo primero que hacen es pedir permiso para pasar al baño.

- Los que mandan gacetillas de prensa por whatsapp.

- El Dipy.

- La Sra. Lospennato.

- El Sr. Carrino.

- Las plegarias de Macri.

- Los sincericidios de Esteban Bullrich.

- Los errores no forzados de Carrió.

- El regreso de las frases "Algo habrá hecho" y "Por algo será".

- Los que antes llamaban cepo y ahora tope informal a la restricción en la venta de dólares.

- El holograma de Randazzo.

- La barba de Pedro Biscay.

- La publicidad de Burger King con el grandote moviendo los pectorales.

- Los fondos coloridos de Facebook.

- El programa "PH" por Telefé.

- Los que guardan las bolsitas de residuos haciéndoles un nudo.

- La Sra. Canosa.

- El Sr. Milei.

- La rodilla de Macri.

- El camioncito para el día del niño de Larreta.

- Los cortes en la Capital por la visita de Mike Pence.

- La visita de Mike Pence.

- Los obituarios de Jorge Zorreguieta.

- Los noticieros que a las 18 y un segundo de cerrados los comicios te tiran los resultados a boca de urna.

- Los responsables del escrutinio que a las 18 y un segundo del día siguiente todavía no te dan un ganador.

- Los candidatos que para dar el resultado de las elecciones toman las mesas testigo.

- Las notas de las revistas Gente y Caras tipo "Así votaron los famosos".

- El video de Brian Sarmiento.

- El merchandising de Brian Sarmiento.

- Brian Sarmiento.

- La Sra. Di Marco.

- El Sr. Perez.

- Las nuevas nuevas nuevas nuevas nuevas vacaciones de Macri.

- Los brotes verdes del Rabino Bergman.

- El Rabino Bergman disfrazado.

- El Rabino Bergman sin disfraz.

- El Rabino Bergman.

- La foto Iorio-Biondini.

- La manija al eclipse yanqui.

- El mensaje del equipo de ayuda de Facebook: "Recientemente eliminaste a una persona de tu lista de amigos. Eso significa que ya no podrá ver las publicaciones que compartes solo con tus amigos y que tú no podrás ver las suyas. No te preocupes, no se lo notificaremos".

- Los padres que pasean a su bebé en cochecito por el medio de la calle.

- El cartelito "Sonría, lo estamos filmando" que tienen algunos negocios.

- Los que ponen su moto a lo largo de un bicicletero impidiendo que puedas estacionar la bicicleta.

- Las heladerías que usan todo el día la misma agua para higienizar sus utensilios.

- La Sra. Sordó.

- El Sr. Van Der Kooy.