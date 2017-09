Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 204.

En el programa Nº 204 de Revista Beatles presentamos a dos diosas del soul: Dionne Warwick y Aretha Franklin. Además, cuenta regresiva para "Let it be"; el primer LP de Vox Dei y el segundo de Yes. Y el émulo de Paul McCartney, Emitt Rhodes, gentileza de Quien Mató al Disc Jockey.

Revista Beatles. Programa Nº 204. Listado de canciones:

1 – Sweet Dream – Yes

2 – Everydays – Yes

3 – Time and a word – Yes

4 – I'll Never Fall In Love Again – Dionne Warwick

5 – Raindrops Keep Falling On My Head – Dionne Warwick

6 – Let it be – Aretha Franklin

7 – Son Of A Preacher Man – Aretha Franklin

8 – The Weight – Aretha Franklin

9 – Reflejos – Vox Dei

10 – No es por falta de suerte – Vox dei

11 – Maggie Mae / Fancy Me Chance With You – The Beatles (Get Back Sessions)

12 – Maggie Mae – The Beatles (Let it be)

13 – Somebody Made For Me – Emitt Rhodes.

14 – Fresh As A Daisy – Emitt Rhodes

15 – Live Till You Die – Emitt Rhodes

16 – Owner Of A Lonely Heart – Yes