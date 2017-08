Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 203.

Llega la cosa latina al Programa Nº 203 de Revista Beatles. Presentamos el segundo disco de Santana: Abraxas. Además, el himno Let it Be en versión LP; las dulces melodías de James Taylor y los Carpenters. Y comenzamos a mostrar Almendra II.

Revista Beatles. Programa Nº 203. Listado de canciones:

1 – Oye como va – Santana

2 – Black Magic Woman - Santana

3 – Samba Pa Ti – Santana

4 – Close To You – The Carpenters

5 – We've Only Just Begun – The Carpenters

6 – I'll Never Fall In Love Again – The Carpenters

7 – Toma el tren hacia el sur – Almendra

8 – Jingle – Almendra

9 – Sweet Baby James – James Taylor

10 – Fire And Rain – James Taylor

11 – Country Road – James Taylor

12 – Let it be – The Beatles – Versión “Let it be...naked”)

13 – Let it be – The Beatles – Versión “Let it be”

14 – Samba Pa Ti – José Feliciano

Emitido el martes 22 de agosto de 2017. 20.00 horas.