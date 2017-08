Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 201.

En Revista Beatles llegamos a los 200 programas pero no nos relajamos. Por eso en Nº 201 vamos a mostrar dos de las introducciones de guitarra mas famosas: "Layla" de Eric Clapton y "Rock de la mujer perdida" de Pappo con Los Gatos. Además, Opus 5 de "Let it be"; toda la polenta de Tina Turner y los lentos de Diana Ross (sin las Supremes). Y completamos la trilogía Jazz Rock con Chicago.

Revista Beatles. Programa Nº 201. Listado de canciones:

1 – Layla – Derek and the Dominos

2 – Little Wing - Derek and the Dominos

3 – I Looked Away - Derek and the Dominos

4 – Come Together - Ike and Tina

5 – Honky Tonk Women - Ike and Tina

6 – I Want To Take You Higher - Ike and Tina

7 – Rock de la mujer perdida – Los Gatos

8 – Requiem para un hombre feliz – Los Gatos

9 – Dig It – The Beatles (Versión Get Back Sessions)

10 – Dig It – The Beatles (Versión “Let it be”)

11 – Reach out And Touch (Somebody's Hand) – Diana Ross

12 – Ain't No Mountain High Enough – Diana Ross

13 – Make Me Smile – Chicago

14 – Colour My World – Chicago

15 – If You Leave Now – Chicago