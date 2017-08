Rafaela.com

Primera tapa dedicada a la mayoría automática menemista de la Corte Suprema de Justicia. Una Corte vergonzosa que en apenas pocos meses merecería otra. Sus nombres están en la portada. Son seis. Los tres restantes, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio no figuran. Pero poco podían hacer ante la superioridad de los "Supremos" menemistas. Una letra inspirada en la marcha peronista que figura en la primera página completa el patético cuadro.

"Mentira y Consecuencia - Las reglas del juego menemista". La nota de Enrique Vazquez.

Punto para Humor: La investigación de Hector Ruiz Nuñez sobre el vaciamiento del Banco del Oeste derivaron en prisión preventiva para dos directivos muy conocidos: Diego Guelar (embajador menemista en la CEE) y Lorenzo "El que apuesta al dólar pierde" Sigaut. Fue como la picazón de un mosquito porque estos nefastos personajes terminaron zafando. Pero al menos fue una molestia para los involucrados.

Alvaro Abós plantea un debate: "¿Información o show? - "La tendencia a dramatizar las noticias revela, mas que una modalidad televisiva, rasgos profundos de nuestra idiosincracia".

Norberto Bermudez, autor del libro "La pista siria" publicado por la Urraca, desde Barcelona, escribe "El primer rumano - De la mano de Al Kassar, otro amigo oriental llega a la corte menemista". Se trata de Dino Seferián y hay una excelente ilustración de Luis Scafati.

"Grandes candidatos o grandes cambios". El artículo de Daniel Larriqueta sobre una improbable reforma política en el menemato.

Como el hit de Luis Fonsi, Carlos Abrevaya titula su nota "Despacito, despacito, despacito...": (...) Si un día nos parece que un día fue el día en que pasó eso que no queríamos, pues, sencillamente, no fue ese día, fue otro día y otro día y otro día donde despacito, despacito, despacito...".

Geniales nuevamente Alfrerdo Grondona White y Tomás Sanz: "Gente despreciable - Los que te ponen el palo en la rueda". Da para publicarlo y escrachar a esos especímenes.

Debut en "Humor" de María Luisa Livingston, hermana de Rodolfo que publicaba regularmente en Humor. Su primer opus es "Desvaríos seniles - Viejos también son los trapos".

Victor Pintos investiga: "ATC le debe 8 millones de dólares a Sadaic". Lo curioso, cuenta Pintos, es que nadie de la entidad presidida por Ariel Ramirez en ese momento, había hecho denuncia alguna. Hay que decir que la comisión directiva de Sadaic era muy discutida en ese momento. Además de Ramirez la integraban Eduardo Falú, Julián Plaza, Cesar Isella y Antonio Tarragó Ros en los principales cargos. En la "vereda de enfrente" estaban Eladia Blazquez y Chico Novarro.

Mala crítica para "El Jorobado de París", con dirección general de Pepe Cibrián Campoy y música de Angel Mahler. "Mucho ruido y pocas nueces" escribe Alberto Cattena y Carlos Llosa (Braccamonte) dice "A Pepe le salió una mentirita". Dato: Ya para 1993 Pepe Cibrián era Pepe Cibrián Campoy. Nos parecía que hacía menos tiempo.

Moira Soto y otra de sus habituales columnas sobre el mundo del espectáculo: "Las estrellas y el chivo". Vinos, champaña, whisky, café, cerveza, su ruta...

Carlos Ulanovsky en "En el medio" se aventura: "El día que la tele sea de alta definición". El futuro llegó, hace rato...

Gloria Guerrero anuncia la venida de Jon Anderson ("Yes") como solista y la no llegada de Etta James a la Argentina como había sido promocionado. Anderson y su banda solista se presenrtaban en Obras el 23 y 24 de abril de 1993. Además, en el Gran Rex para el 16 y 17 de abril, el ex Génesis Steve Hackett. Tampoco venía a la Argentina Joe Pass (anunciado por Gloria en el número anterior) por graves problemas de salud. Fallecería en mayo de 1994.

Lila Pastoriza fuera de "Humus", el suplemento ambiental de "Humor" escribe: "Privatización del control de alimentos - Los cazadores de comida podrida".

Las 100 preguntas de este número son para Roberto "Chivo" Carnaghi, el gran actor argentino que descollaba en ese momento con Tato Bores. Rescatamos esta frase: "Confesarse ante un cura es como arrodillarse ante un almacenero".

En la última página, Walter Clos recuerda, como todos los años, a Dante Panzeri al cumplirse un año mas (el número 15) de su fallecimiento.

"¿Donde puede hoy la banca, sin laburar de banca, ganar enormes diferencias especulando alrededor del mundo, las 24 horas, gracias a un seguro de cambio financiado por toda la economía?. En la Argentina, claro".

"Argentina o el final de los mitos". Por Enrique Kedinger. Copete nota. Publicado en Revista Humor Nº 353. Abril 1993.

"(...) La criminalidad de un pueblo, su grado de impulsividad (...) es siempre el producto de una situación de miseria, desocupación y opresión, generalmente relacionadas con el colonialismo".

"Los argentinos son criminales" (Fragmento). Por Luis Frontera en "La política en su cama". Revista Humor Nº 353. Abril 1993.

La nueva marchita. Corte y Confesión. Primera página. Revista Humor Nº 353. Abril 1993.

"Desvaríos seniles - Viejos también son los trapos". Por María Luisa Livingston. Revista Humor Nº 353. Abril 1993.

"A Pepe le salió una mentirita". Por Carlos Llosa. "La Bolsa del Espectáculo". Revista Humor Nº 353. Abril 1993.