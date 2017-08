Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 352. Marzo 1993.

Hace su ilustre aparición en el mundo de la política, el represor Luis Abelardo Patti. Acusado -y condenado- por múltiples violaciones a los derechos humanos. Una joyita que terminaría recalando finalmente en el justicialismo menemista, tras haber sido el encargado de la investigación del crimen de María Soledad Morales en Catamarca en setiembre de 1990. Fue la primer tarea que le encomendó el presidente Menem. Y Patti de "tareas" sabía mucho. De "Grupo de Tareas" precisamente. Parecía ser que la Ucede, el partido del capitán ingeniero Alsogaray (y su hija polifuncionaria que lo acompaña en la tapa) lo llevaría a sus huestes pero Menem les ganó de mano (aunque eran lo mismo). Uno podría pensar que Patti no podría tener cabida en el mundo democrático pero en 1995 fue electo intendente de Escobar con el 73% de los votos. Fue electo diputado en 2005 pero no pudo asumir su banca. ¿El pueblo nunca se equivoca?. Ceo y Sanz realizan la historieta de rigor. De "Rigor Mortis" tratándose de Patti.

Documento secreto que publica Hector Ruiz Nuñez: "Informe nazi sobre periodistas - De Horacio Frega (director de Radio Municipal) a Carlos Menem". Otra joyita que tenía el menemismo y que marcaba claramente su ideología antisemita, etiquetando a personalidades de los medios de difusión como "judíos" en lo que constituía una calificación. Otra verguenza mas. Frega negaba su condición de antisemita pero este documento lo desenmascara.

"El mundo de lo obsceno". Escribe Enrique Vazquez: "Un empresario de la medicina es ministro de salud, un cómplice de Camps, Secretario de Asuntos Militares".

Alvaro Abós escribe "Un crimen de Estado": "El asesinato en la cárcel del delincuente Forzatti pone en cuestión la vigencia real de nuestro estado de derecho".

"Del Pulqui al Cóndor". "Conversaciones en la Chacarita" entre el General y el Mono Gatica. Y un copete que reza: "Desde la construcción hasta el desguace del poder aéreo argentino (...)".

Carlos Abrevaya escribe "La contami-nación argentina": "No es solo el aire, el agua, la comida o el suelo los que se han contaminado".

Otra de la gran e inolvidable dupla Grondona White-Sanz: "Mosquitos, espirales y otros santos palos" y la pregunta del millón: ¿Para que están los mosquitos en este mundo?".

Re-aparece el arquitecto Rodolfo Livingston. Quien se consagrara en 1989 con "Memorias de un funcionario", escribe "¿Quien dijo que todo está perdido? - Crónica de una película que no vi". Y cita una frase de Osvaldo Soriano: "La dirigencia de este país se parece mas a los patoteros catamarqueños que a la monja Pelloni".

En abril de 1993 estaba previsto el lanzamiento de "Play Mousse", primer canal erótico argentino. Cable-propuesta de Eduardo Eurnekian con el madrinazgo de Moria Casán. Sergio Nuñez "se ratonea" y realiza la crónica del evento.

Crítica de Anibal M.Vinelli "regular" para "Funes, un gran amor", película de Raúl de la Torre, protagonizada por Andrea del Boca, Graciela Borges (pareja y ex pareja del director), Gian Maria Volonté, Moria Casán, Nacha Guevara y Rodolfo Ranni entre otros con música de Charly García que nunca fue editada en disco.

Victor Pintos entrevista a la gran actriz argentina, Inda Ledesma protagonista de la película: "Hasta donde llegan tus ojos" de Silvio Fischbein. La nota se titula "¿Se acuerda de la clase media?", y por distintas razones su estreno se dio recién en 1995. Un gran reportaje en el que Inda reflexiona sobre el fe

roz ajuste menemista.

Gloria Guerrero sigue anunciando visitas: Inner Circle para el 9 y 10 de abril en el Operay Joe Pass en el Auditorio de la Universidad de Belgrano el 17 y 18 del mismo mes.

Santiago Varela prosigue con sus "Cuentos con moraleja para la infancia de hoy": "Sobre el pelo y las mañas". Con ilustración de Alfredo Grondona White.

Humus Nº 10 presenta: "Alternativas ecológicas - Las buenas ondas de los limentos orgánicos". Además, estudio comparativo entre pilas alcalinas y comunes y un informe sobre la lecha "La Paulina".

El suplemento "¡Animo!" se iba extinguiendo lentamente. Solo quedaban en pie las 100 preguntas hechas, en este caso, al actor Norman Briski. Nos quedamos con esta respuesta: "Me encantaría rezar, pero no he podido".

"(...) Me siento especialmente incómoda hablando del aplastamiento que estamos sufriendo. Porque por otro lado, la única consigna que queda en pie, después que se derrumbaran tantas, es no ser pesimistas, no ser negativos. Y yo no sé como se hace para expresar esto sin ser pesimista, y sin caer en eso de que todo tiempo pasado fue mejor. (...) Creo que es mas que cobardía, hay ignorancia en todo esto (...).

"¿Se acuerda de la clase media?". Reportaje a Inda Ledesma (Fragmento). Por Victor Pintos. Revista Humor Nº 352. Marzo 1993.

Alimañas argentinas. Tatú Carreta de Loma Negra ("Viejichotis Fortabatis"). Enciclopedia Práctica de Humor. Ilustración: Carlos Nine. Retiración de tapa. Revista Humor Nº 352. Marzo 1993.

"Mosquitos, espirales y otros santos palos" (Viñeta). Por Grondona White-Sanz. Revista Humor Nº 352. Marzo 1993.

Portada Suplemento Humus Nº 10. Revista Humor Nº 352. Marzo 1993.