Rafaela.com

Otra tapa que muestra casos de corrupción menemista. Denuncias provenientes de España e Italia por contrataciones u otras cuestiones que siempre (oh! casualidad), terminaban involucrando a gente del riñón presidencial. Junto a Menem en la tapa y de izquierda a derecha, están: Oscar Spinosa Melo , ex embajador argentino en Chile eyectado del sillón de embajador tras escandalosas denuncias que incluían orgías en la embajada; el (ex) gran cuñado Karim Yoma y Mario Caserta, sobre quien ya nos hemos referido. "Nos conocimos en calzoncillos" es una famosa frase acuñada por Spinosa Melo acerca de su relación con Carlos Saúl I. Meses mas tarde, escribiría un libro llamado "Desde el volcán" que -casualmente- editó La Urraca.