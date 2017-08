Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 199.

En el Programa Nº 199 de Revista Beatles presentamos el álbum debut de Black Sabbath y uno de los discos mas exitosos de la historia: "Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunkel. Opus 4 de "Let it be" y el Arco iris de Dana y Gustavo Santaolalla. Y Jazz Rock con Blood, Sweat & Tears. Imperdible.

Revista Beatles. Programa Nº 199. Listado de canciones:

1 – Black Sabbath - Black Sabbath

2 – The Wizard - Black Sabbath

3 – N.I.B. - Black Sabbath

4 – Evil Woman – Black Sabbath

5 – Bridge Over Troubled Water - Simon and Garfunkel

6 – El Condor Pasa (If I Could) - Simon and Garfunkel

7 – Cecilia - Simon and Garfunkel

8 – Blues de Dana - Arco Iris

9 – Quien es la chica - Arco Iris

10 – Luisito cortate el pelo - Arco Iris

11 – I Me Mine – The Beatles (Versión Anthology 3)

12 – I Me Mine – The Beatles (Versión LP “Let it be”)

13 – Hi-De-Ho - Blood, Sweat & Tears

14 – Lucretia MacEvil - Blood, Sweat & Tears

15 – Go Do Gamblin' - Blood, Sweat & Tears

Emitido el martes 25 de julio de 2017. 20.00 horas.