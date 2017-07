Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 198.

Noche de tríos en el Programa Nº 198 de Revista Beatles. Presentamos al supergrupo Emerson, Lake and Palmer y al primer Power-Trío argentino: el Trío Galleta y sus grandes covers. Además, Opus 3 de "Let it be" y la primera banda argentina que incursionó en el Jazz-Rock: Alma y Vida. Y pop bailable para divertirse.

Revista Beatles. Programa Nº 198. Listado de canciones:

1 – The Barbarian – Emerson, Lake and Palmer

2 – Knife Edge - Emerson, Lake and Palmer

3 – Lucky Man - Emerson, Lake and Palmer

4 – Estoy herido - Trío Galleta

5 – Enciende mi fuego - Trío Galleta

6 – Sentado sobre el muelle de la bahía - Trío Galleta

7 – Río verde - Trío Galleta

8 – I've Been Hurt – Bill Deal and the Rhondels

9 – My Pledge of Love – Joe Jeffrey Group

10 – That's What I Want – The Square Set

11 – Across the universe – The Beatles (Versión Let it be)

12 – Across the universe – The Beatles (Versión Let it be...naked)

13 – Niño color cariño – Alma y Vida

14 – He comprendido – Alma y Vida

15 – Cadenet – Alma y Vida