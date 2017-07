Rafaela.com

El genocida chileno Augusto Pinochet Ugarte ilustra la tapa de este número de Humor. El presidente argentino lo había condecorado -sí, condecorado- con la Orden de Mayo al Mérito, en grado de Gran Cruz. Como lo leen: Menem había distinguido a un militar que no solo había cometido graves violaciones a los derechos humanos, que había mandado a asesinar y torturar en Chile tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, sino que había traicionado a Argentina durante el conflicto de Malvinas, ayudando logisticamente a Gran Bretaña. No nos sale otra palabra que asco y, sin embargo, no fue un obstáculo -entre miles de otras cuestiones- para que el menemismo gane las elecciones legislativas de 1993 y abriera las puertas definitivamente a la reelección de Menem. La flamante remera que luce Pinochet -Menem 1995- es muy indicativa al respecto.