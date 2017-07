Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 197.

En el Programa Nº 197 de Revista Beatles recibimos a la Diosa Blanca del Blues: Janis Joplin. Además, nos introducimos en la verdadera leyenda de Tanguito (la real, no la de la película); seguimos con el último LP de Los Beatles, "Let it be" y disfrutamos de "La Bossa Nova de Hugo y Osvaldo".

Revista Beatles. Programa Nº 197. Listado de canciones:

1 – Cry Baby – Janis Joplin

2 – Me and Bobby McGee – Janis Joplin

3 – Mercedes Benz – Janis Joplin

4 – Samba doble - Hugo y Osvaldo Fattoruso

5 – Never, never (Nunca, nunca) - Hugo y Osvaldo Fattoruso

6 - Never, never (Nunca, nunca) – Los Shakers

7 – Me gustas demasiado - Hugo y Osvaldo Fattoruso

8 – You Like Me Too Much – The Beatles

9 – Dig a Pony – The Beatles

10 – La balsa – Tanguito

11 – Jinete – Tanguito

12 – Natural – Tanguito

13 – Amor de primavera – Tanguito

14 – Amor de primavera – Invisible

15 – My Sharona – The Knack

Emitido el martes 11 de julio de 2017. 20.00 horas.