Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 343. Febrero 1993.

Ilustración: Carlos Nine.

Con Andrés Cascioli de vacaciones, Carlos Nine toma la batuta para la portada de "Humor" en este primer número de febrero de 1993. Los protagonistas son el ministro del Interior Gustavo Béliz y los reptiles Menem y María Julia Alsogaray.

Gustavo Béliz ya se había dado cuenta que integrar el gabinete de Menem no iba a ser un jardín de rosas y fue entonces cuando declaró una frase que quedó en la historia: "El gobierno es un nido de víboras". Renunció a su cargo como ministro del Interior al poco tiempo. En 2003 fue ministro de Justicia de Nestor Kirchner por espacio de un año aproximadamente.

Distintos tipos de víboras aparecen en la retiración de tapa y páginas siguientes. Nefastos personajes de los cuales mostramos a algunos.

¿Les suena Julio Aurelio?. Es uno de los "number one" en encuestadores. Para esa época estaba vinculado al menemismo y, según "Humor", "metió mano en una licitación oficial estando en el gobierno". Aurelio se defendió diciendo: "No soy funcionario, trabajo pero no cobro". "Humor" lo define como una categoría de ñoqui pero al revés".

Enrique Vazquez retornado de sus vacaciones escribe "La reforma constitucional - En busca de impunidad". Hacía rato ya que se hablaba del tema ímpuesto por Menem con el único objetivo de lograr la reelección. Lo conseguiría sobre fines de 1993 merced al "Pacto de Olivos".

Edición Nº 8 de "Humus" y un tema de siempre: Obreras esclavas en la Capital Federal. Además, "Cólera: Tres años de impunidad". Y por último, "Estudio comparativo de refrescos".

Investigación de Hector Ruiz Nuñez: "Policía privada - Licencia para matar". La muerte de un joven a causa de una paliza propinada por el personal de seguridad de un salón de baile es el disparador de un tema que sigue muy vigente.

Alfredo Grondona White y Tomás Sanz hacen "Un aporte a la basura que nos invade: Hoy tomamos (y comemos) afuera". Largo título para otra nota costumbrista. Creemos recordar que en 1980 AGW había hecho algo parecido y que figura en el libro editado por La Urraca en 1982.

Jaime Emma prosigue con sus denuncias sobre San Luis y los Rodriguez Saá.

Tercera nota de Daniel Larriqueta. "El milagro económico III". Y atención con el título: "La oligarquía de los servicios públicos".

Oscar Muiño entrega la segunda nota de la nueva etapa "Conversaciones en la Chacarita", con el General Perón y el Mono Gatica.

El boom del bolero se ve reflejada en la nota de Sergio Nuñez: "Para los jóvenes es otra forma de amar". Ya había llegado al ambiente "Under" y muestra una foto de uno de sus principales exponentes. Los muy vigentes integrantes del Trío Amado.

Carlos Ulanovsky sigue con su balance 1992 de la televisión argentina y destaca programas y personas. "Tato de América"; "De la cabeza"; "El agujerito sin fin" entre los programas y Alfredo Casero, Fabián Polosecki, Pompeyho Audivert y...Marley! entre los nombres destacados.

Mitad de temporada y nueva entrega sobre Mar del Pata de Victor Pintos: "Un pálido verano".

Vamos a "Las páginas de Gloria" y leemos la consagratoria crítica a la presentación de los Red Hot Chili Pepper en el Estadio Obras: "Lo que vimos era exactamente lo que habíamos ido a ver".

"Grafitis en baños de mujeres - Ese extraño romanticismo". Escribe Cristina Wargon.

"Pelota" registra en la crónica de Tomás Sanz un hecho histórico: "Se podrá jugar con el pie". Mas allá del irónico título,refleja la modificación en el reglamento que marca la prohibición del arquero de tomar el balón con sus manos tras un pase dado por un compañero. Fue en esas fechas y marcó todo un cambio.

"(...) La privatización menemista de los servicios públicos tiene pues cuatro patas: garantía del monopolio, altas tarifas, tipo de cambio atrasado y -por la naturaleza del negocio- protección contra la competencia externa cualquiera sea la 'apertura de la economía' (...) el gobierno no está privatizando empresas ni activos sino rentas monopólicas, garantidas y de largo plazo (...)

Como usuarios, ya podemos imaginarnos lo que todo esto significará en el futuro. (...)".

"El milagro económico III - La oligarquía de los servicios públicos" (Fragmento). Por Daniel Larriqueta. Revista Humor Nº 343. Febrero 1993.

"¿Cuales son las víboras?". Retiración de tapa. Revista Humor Nº 343. Febrero 1993.

"Humus". Edición Nº 8. "Obreras esclavas en la Capital Federal". Revista Humor Nº 343. Febrero 1993.