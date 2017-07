Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 342. Enero 1993.

El clásico del año (un poco devaluado) ilustra esta portada de Humor en pleno verano 1993. El (ex) matrimonio de Menem (gato incluído) y Zulema Yoma en una de sus tantas disputas. Hacía ya un par de años largos que Zulema había sido expulsada de la Quinta de Olivos. La historieta al respecto dibujada por Ceo completa el cuadro (hablando de futbol).

Osvaldo Gazzola en "Hacete amigo del juez" y otra columna sobre la "Industria del Juicio" en el que siempre el Estado resultaba perjudicado. Aclaración: No se habla de juicios laborales que ahora quieren hacer creer que son la madre de todos los males, sino de los otros, los que juegan las grandes empresas.

Tras el siempre sabroso "Apertujes", viene el cálido reportaje efectuado por Cristina Wargon a Joan Manuel Serrat. La Wargon, fan de la primera hora del Nano, nos hace olvidar por un momento a la que siempre sería la "titular" en los reportajes: Mona Moncalvillo, ya definitivamente alejada de la revista. Serrat declara -entre tantas otras cosas- "Yo estoy empujando el tranvía" y "Los poderosos son imbéciles".

Cristina además, despunta el vicio de la escritura contando sus peripecias en las vacaciones viviendo en una casa prestada.

En su habitual columna económica, Enrique Kedinger dice: "Todo está atado con alambre". ¿Como ahora?.

Alfredo Grondona White y Tomás Sanz plantean: "Los temas de ayer que hoy parecen no tener sentido. Chistes sobre el veraneo en la década del 50 y hoy (o sea 1993).

Habría que transpolarlo a 2017 y 1993.

Segunda nota de Daniel Larriqueta sobre "El milagro económico" y atención con el título: "La teología del ajuste llega a los altares".

Gran regreso gran: "Conversaciones en la Chacarita" de Oscar Muiño y las célebres charlas entre el General Perón y el Mono Gatica ilustradas por el Maestro Carlos Nine. Habían comenzado en el Número 252 de setiembre de 1989 para despedirse en el ejemplar 271 de julio de 1990. Un retorno bienvenido y un gran hallazgo de Muiño. Hubieran merecido un libro.

Casi 25 años atrás, Alvaro Abós escribía sobre "La jungla informativa" con un lúcido copete: "Estamos superinformados, pero ¿entendemos lo que pasa?.

Comienzo de "Picadillo Circo" y Bibiana Ricciardi entrevista a Juan Carlos (padre) y Gabriel (hijo) Mesa. Ambos guionistas. "De tal palo, tal tomate". Nota en la que "exponen sus coincidencias. Y no tanto...".

"Carne de rating". Columna de Carlos Ulanovsky en "En el medio", su habitual sección.

Otro gran informe de Moira Soto sobre celuloide: "El cigarrillo en el cine". Desde Humphrey Bogart y Robert Mitchum hasta Don Johnson, el de "División Miami". Parece facil ahora que existe Google hacer ese tipo de investigación, pero antes había que bucear -y mucho- en bibliotecas y librerías.

Victor Pintos y otro informe desde Mar del Plata en ese verano 1993. Recaudaciones de los teatros y hasta algunos escándalos.

Gloria Guerrero presenta uno de los grupos nuevos de la movida sónica de los '90: Los Brujos. Buena entrevista de dos páginas (de Gloria).

El ejemplar termina nuevamente con el suplemento "¡Animo!". Que lo incluyan al final de la revista era una buena noticia. Se lo podía obviar sin demasiados remordimientos.

-"¿Han ganado los malos?

-Tal vez por el momento, sí. Pero este desastre alguien tiene que pagarlo. No va a funcionar. Tengo la sensación que los poderosos en otras épocas, eran inteligentes. Podían ser terriblemente inteligentes, espantosamente inteligentes y explotadoramente inteligentes. Ahora tengo la sensación de que estos poderosos son imbéciles: no cuidan su gallina de los huevos de oro, viven como auténticos depredadores".

"(...) Al final del programa de convertibilidad-liberalización-privatización, es posible que la economía argentina sea menos eficiente que antes, es seguro que será mas chica, es evidente que estará dominada por un grupo mas reducido de propietarios mas grandes (...)".

"(...) Me imagino la Argentina como un baile de máscaras donde nadie es lo que parece. No me gusta que siempre gane el que se disfrace mejor..."

