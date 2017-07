Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 195.

En el Programa Nº 195 de Revista Beatles presentamos a los Tres Perros de la Noche: Three Dog Night y al grupo con mas mala suerte de la historia: Badfinger, los creadores de "Without You". Además, el rarisimo Lado B de "Let it be" de Los Beatles. Comenzamos con el mítico primer LP de Manal y el debut de Rod Stewart.

Revista Beatles. Programa Nº 195. Listado de canciones:

1 – Mama Told me (Not To Come) – Three Dog Night

2 – It Ain't Easy – Three Dog Night

3 – Your Song – Three Dog Night

4 – Jugo de tomate – Manal

5 – Porque hoy nací – Manal

6 – I Can't take It – Badfinger

7 – No Matter What – Badfinger

8 – Without You – Badfinger

9 – Without You – Harry Nilsson

10 – You Know My Name (Look Up The Number) – The Beatles

11 – Street Fighting Man – Rod Stewart

12 – Dirty Old Town – Rod Stewart

13 – Da Ya Think I'm Sexy – Rod Stewart

Emitido el martes 27 de junio de 2017. 20.00 horas.