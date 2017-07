Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 194.

En el Programa Nº 194 de Revista Beatles llegamos a "Let it be", lo mas inmortal de Los Beatles. Además, efemérides de 1970; el "One Only Hit" de Shocking Blue (adivinen cual es); el grupo mas hipón de la historia: Canned Heat; los creadores originales de "American Woman", The Guess Who; John Lennon solista y un cierre con uno de los héroes del rock nacional: Moris.

Revista Beatles. Programa Nº 194. Listado de canciones:

1 – Venus – Shocking Blue

2 – Hot Sand – Shocking Blue

3 – Let's Work Together – Canned Heat

4 – Sugar Bee – Canned Heat

5 – Shake It And Break It – Canned Heat

6 – These Eyes – The Guess Who

7 – No Time - The Guess Who

8 – American Woman - The Guess Who

9 – Instant Karma – John Lennon

10 – Let It Be – The Beatles – Versión Anthology 3

11 – Let It Be – The Beatles – Versión Disco Simple

12 – El Oso – Moris

13 – Ayer nomás – Moris

14 – Zapatos de gamuza azul – Moris

15 – Sábado a la noche – Moris

Emitido el martes 20 de junio de 2017. 20.00 horas.

Fm Galena 94.5

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

Rafaela, Santa Fe. República Argentina.