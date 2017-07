Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 193.

En Revista Beatles le damos la bienvenida a la recorrida musical por 1970. Y lo hacemos mostrando los "One Only Hits" de ese año. Además: Música argentina con Piero y Miguel Abuelo; Creedence Clearwater Revival y comenzamos a mostrar las últimas canciones de Los Beatles en el final de su largo y sinuoso camino.

Revista Beatles. Programa Nº 193. Listado de canciones:

1 – Llegando, llegaste – Piero

2 – Y todos los días – Piero

3 – Pedro Nadie – Piero

4 Yellow River – Christie

5 – In the Summertime – Mungo Jerry

6 – Groovin' with Mr. Bloe – Mr. Bloe

7 – Ramble Tamble - Creedence Clearwater Revival

8 – Before You Accuse Me - Creedence Clearwater Revival

9 – Hoy seremos campesinos – Miguel Abuelo

10 – Mariposas de madera – Miguel Abuelo

11 – Across the universe – The Beatles – Versión Anthology 2

12 – Across the universe – The Beatles – Versión “Our World”

13 – Los americanos – Piero

Emitido el martes 13 de junio de 2017. 20.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio. Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann Rafaela, Santa Fe. República Argentina. Link: https://ar.ivoox.com/es/revista-beatles-programa-n-193-audios-mp3_rf_19391028_1.html?utm_expid=113438436-41.XwSbWAIXSCCDvn5myOP5Yw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Far.ivoox.com%2Fes%2FzonaPrivada_zm.html