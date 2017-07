Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 334. Noviembre 1992.

El arte del Maestro Cascioli para retratar con todos los detalles el rostro de Gerardo Sofovich. A su lado, Alelí, el personaje de su esposa en ese entonces Carmen Morales que solo expresaba esa risita tonta.

Al "Ruso" le habían decretado prisión preventiva en suspenso acusado de malversación de fondos durante su gestión como interventor de ATC (Argentina Televisora Color, hoy la TV Pública, Canal 7). Sofovich asumió el 4 de junio de 1991 reemplazando al periodista Julio Ricardo y ante las circunstancias tuvo que renunciar en diciembre de ese 1992. Se lo embargó en 1.500.000 pesos y zafó de ir preso pagando una fianza de $ 10.000 que, como todos sabemos, también equivalían a la misma cantidad de dólares. Finalmente, fue sobreseído.

http://www.lanacion.com.ar/1733576-gerardo-sofovich-su-polemico-paso-por-atc-y-su-estrecha-relacion-con-carlos-menem

Enrique Vazquez en su UNICA página habla del vaciamiento de la privatizada Aerolíneas Argentinas. Artículo para entender muchas cosas que pasaron. ¿Y que volverán a pasar?.

Tercera parte de la nota sobre Medios por Hector Ruiz Nuñez. "La prensa y la ética - Una profesión sin normas". Además escribe sobre el Nuevo Catecismo Universal presentado por la Iglesia Católica el 16 de noviembre de 1992 y que no se actualizaba desde 1566 en cuanto a la exposición integral de la doctrina. "Impuestos, guerra y masturbación" es el título y muestra que no había nada nuevo bajo el sol en las retrógradas ideas de la Iglesia que en esa época encabezaba Juan Pablo II.

Edición caliente de "Quemá esas cartas". El tema -entre otros- era la frecuencia semanal de "Humor". Definitivamente la gente no estaba conforme con el cambio. Rescatamos esta frase a cargo de la lectora Cristina Nagy de Mar del Sud (Buenos Aires): "Admito la importancia de mantenerse al tanto de la coyuntura diaria, pero no me interesa vivir en el estado permanente de lectura de "Humor". En algún número anterior otros lectores habían fijado igual postura.

"Todos somos medio "homos"... Sanz y Grondona White metiéndose en un tema definitivamente superado 25 años después.

Los rumores de dolarización hacen que Daniel Larriqueta escriba "Dos monedas, dos países". Nos salvamos por un pelo que Menem y Cavallo adopten esa medida extrema (como sí la adoptó Ecuador). Aunque...

Tiernas historias en "Protección al Menor" de Meiji y Fortín: "Ud. todavía es un chico sí...". ¿Ejemplos?, si infla bolsitas y las hace explotar.

Sigue costando digerir el suplemento "¡Animo!" igual que hace un cuarto de siglo. 100 preguntas a Moria Casán que, entre otras lindezas dice: "Soy pro-milico. Adoro la institución militar". No mencionamos el tema de los 25 cms. porque "Humor" lo consigna en tapa. Increíble.

Negocio fabuloso en ese 1992: "La fiebre del bolero". Nota de Victor Pintos y el furor causado por Luis Miguel (con seis Luna Park a tope). Su disco "Romance", producido por Armando Manzanero, ya había vendido casi 200.000 copias.

Anibal M.Vinelli presenta estrenos cinematográficos para navidad y año nuevo. Anoten: "Drácula" de Bram Stoker; "El Guardaespaldas" con Kevin Costner y Whitney Houston; "Mi pobre angelito 2"; "Cuestión de honor"; "La muerte le sienta bien" de Robert Zemeckis y la infantil "Las aventuras de Zak y Crysta", dibujo animado de ideología ecologista.

El estreno del film "Mujer soltera busca", protagonizado por Bridget Fonda y Jason Leigh, es motivo de un artículo escrito por Moira Soto. Una película que se convirtió en un clásico.

Servicio util de Gloria Guerrero. ¿Que regalar en estas fiestas?, Se venía la navidad y Gloria da un interesante listado de Compacts ($18/20) y casetes ($13/15) para regalar. Ahí vamos con algunos:

Peter Gabriel: "Us"; Pearl Jam: Idem; Joe Satriani: "The Extremist"; Los Redondos: "En directo"; Eric Clapton: "Umplugged"; Metallica: "El de la tapa negra". Todos se convirtieron en clásicos.

Alvaro Abós le da las gracias al Dr. Menem: "Porque su obra (tantas veces malentendida), nos evitará toda tentación de blandura y nos iluminará sobre una verdad fundamental de la vida: solo a través del sufrimiento alcanzaremos la paz y la sabiduría".

Por último (o casi), Tomás Sanz en "Pelota" se pregunta ¿Que es la famosa gambeta?. Y también: "Donde están los gambeteadores?".

"Estampas bíblicas". Ilustración: Carlos Nine. Retiración de Contratapa. Revista Humor Nº 334. Noviembre 1992.

Tapa Suplemento "¡Animo!". Preventiva a Sofovich - El corte de 1.500.000 dólares. Revista Humor Nº 334. Noviembre 1992.

"(...) Por eso no puede sorprender el escandaloso endeudamiento de Aerolíneas (...). Cuando el Estado la entregó era superavitaria. En 1989 había ganado 25 millones de dólares. Hoy acumula una deuda de 900 millones.

Está claro que esta situación no puede seguir. El Estado, para proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos deberá decir basta en algún momento. (...) Y ese día ocurrirá como en los divorcios: cada uno de los socios se llevará lo que aportó para la sociedad: Iberia se llevará Austral -engordada gracias a las transferencias de itinerarios y aviones- y el Estado se quedará con Aerolíneas, mas vieja, mas desprestigiada y menos competitiva que hace dos años.

No hay como la iniciativa privada para tornar eficiente a una empresa.

"Aerolíneas Argentinas - El vaciamiento" (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 334. Noviembre 1992.