Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 333. Noviembre 1992.

En la tapa: El presidente Menem, su gato y el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Un capítulo mas de la interna entre ambos sujetos.

El vértigo menemista que provocó el cambio en la frecuencia de aparición de Humor de quincenal a semanal comenzaba a hacer mella. El resultado es un número con muy poco material -por lo menos para leer 25 años después- que resulte de interés.

Buen informe de Enrique Vazquez -con la colaboración de Stella Bin- sobre la Fundación Meditárreno, que integraba (integra) Cavallo. Se había conocido la información que el ministro recibía de "su" Fundación un aporte mensual de 8.200 dólares. Una verguenza desde el punto de vista ético pero también un delito penal encuadrado en la figura de cohecho. No había generosidad en los "Meditárrenos". Muchos de sus integrantes figuraban en cargos claves del gobierno menemista.

Nino Benvenutti, aquel boxeador que peleara y perdiera el título de los medianos con Carlos Monzón había sido nombrado asesor comercial en la Comunidad Económica Europea por el gobernador de la Pcia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Ceo dibuja la sátira alm respecto que escribe "Humor" pero...no hay remate.

Mirta Urdiales, otra de la sangre nueva de "Humor" entrevista a Marco Aurelio García del PT brasilero. García declara "El Mercosur tiene orientación liberal". Después de 25 años la ha vuelto a tener. Por lo menos lo que queda de él.

Hector Ruiz Nuñez escribe la segunda parte sobre Medios. "La prensa y el derecho a la intimidad" es el título.

Tercera y última parte del artículo de Alvaro Abós: "¿Adonde va el sindicalismo?".

Tal vez presionandos por la frecuencia semanal, Grondona White y Sanz también bajan la puntería con sus viñetas. La de este número es: "Dando el ejemplo, se suicidan corruptos de poca monta". Y la verdad, no da.

De lo mejor de este ejemplar 333. Daniel Larriqueta escribe "Para que sirven los empresarios".

Los tiempos menemistas fueron dificiles para los medios autenticamente independientes (no para los de siempre). Carlos Abrevaya, que en 1989 propuso crear "El Club de Difusión", escribe sobre la creación de una comisión para la libertad de expresión. Las figuras legales de desacato, calumnias e injurias eran usadas continuamente por integrantes del gobierno para realizar demandas legales. "Humor" fue uno de los que mas sufrió los embates oficiales.

Llega el suplemento "¡Animo!". Lo pasamos de largo pero rescatamos de las 100 preguntas al sicoanalista Mauricio Abadi (fallecido en 2013) la siguiente respuesta: La persona mas estúpida que conozco es Béccar Varela, el de Tradición, Familia y Propiedad". Aplausos.

"El negocio de la soledad". Victor Pintos investiga la publicación de avisos matrimoniales. Roberto Galán, el recordado conductor televisivo, poseía una de ellas.

Moira Soto escribe sobre Dustin Hoffman: "Componer personajes lo vuelve histérico".

Gloria Guerrero cubre por televisión el concierto de Keith Richards en Velez. Un inoportuno esguince de tobillo le impidió ir al estadio teniendo que conformarse con ver la transmisión de Telefé. Andrés Ingoglia y Eduardo De Martino que sí vieron a Keith en vivo la ayudan con la crítica.

Nueva edición de "Humus", el suplemento ambiental de "Humor". Rodrigo Tarruella escribe sobre "Ecología a la pantalla".

Y con solo la nota de Walter Clos en "Pelota" ante ausencia de Tomás Sanz, y con Cristina Wargon comentando las andanzas de su sobrino adolescente que vivía en su casa como "huésped invitado" terminamos con este ejemplar que termina pasando sin pena ni gloria. Una tendencia que se iría acentuando cada vez mas. Lamentablemente.

"Hipólito Yrigoyen eligió a cinco socios de la selecta Sociedad Rural para integrar su primer elenco de ocho ministros. Juán Perón otorgó al presidente de la CGE un asiento permanente en su gabinete. Todos los gobiernos militares tuvieron ministros de economía-empresarios. En abril de 1973, un llamado telefonico esperadísimo informó desde Madrid, a un grupo de empresarios, que el viejo Perón había decidido que el Ministerio de Economía fuese ocupado por "un comerciante honesto". Ahora, un grupo empresario financia el 80 por ciento de los gastos personales del ministro Cavallo. ¿Son los empresarios el poder detrás del trono?. ¿Le sirven al país?.

"(...) Nosotros no premiamos al buen empresario ni castigamos al malo. No regulamos el poder individual del empresario. No le pedimos que sea ejemplo de trabajo y creación y hasta nos parece normal que las vedettes del mundo empresario se pavoneen por toda la crónica mundana, se ocupen de pintura, modas o deporte y nunca tengan un gesto de orgullo por su trabajo ni de aliento al esfuerzo. Da la impresión de que esos personajes 'lamentan' ser empresarios y lo único que les importa es el 'poder'. (...)".

"Para que sirven los empresarios". Copete y Fragmento Nota. Por Daniel Larriqueta. Revista Humor Nº 333. Noviembre 1992.

Colección Grandes Maestros de la Cirugía - "El parto de nalgas de Frankestein" (2º Versión).

(Carlos Nine. Técnica: siliconas, hilo, glucoMonzón). Retiración Contratapa. Revista Humor Nº 333. Noviembre 1992.

"Alfonsín Responde". Portada libro Editorial Tiempo de Ideas. Contratapa. Revista Humor Nº 333. Noviembre 1992.