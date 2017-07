Rafaela.com

Especial Radio Galena. 50º Aniversario Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. The Beatles

Especial 50 aniversario "Sgt. Pepper's. Listado de canciones:

1 – Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band – The Beatles

2 – With a little help from my friends – The Beatles

3 – Lucy in the Sky with Diamonds – The Beatles

4 – Getting Better – The Beatles

5 – Fixing a Hole – The Beatles

6 – She's leaving home – The Beatles

7 – Being for the Benefit of Mr. Kite – The Beatles

9 - Within you Without you – The Beatles

10 – When I'm Sixty Four – The Beatles

11 – Lovely Rita – The Beatles

12 – Good Morning, Good Morning – The Beatles

13 - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) – The Beatles

14 – A day in the life – The Beatles

Emitido el jueves 1º de junio de 2017. 20.00 horas.