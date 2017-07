Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 191.

Llegó el momento. Después de 55 programas cerramos la recorrida por 1969. Y lo hacemos con dos glorias del Jazz. Miles Davis (el Picasso del arte invisible) y Bill Evans (el poeta del piano). Además, un concierto mítico: Johnny Cash en la prisión de San Quentin; Family; Beat nacional con Trocha Angosta y Cables Pelados; última (por ahora) Get Back Sessions de Los Beatles y un adelanto de lo que vendrá para 1970.

Revista Beatles. Programa Nº 191. Listado de canciones:

1 – Shhh / Peaceful – Miles Davis

2 – Straight, No Chaser – Bill Evans

3 – What New? - Bill Evans

4 – Wanted Man – Johnny Cash

5 – San Quentin – Johnny Cash

6 – Folsom Prison Blues – Johnny Cash

7 – Summer '67 – Family

8 – Face in the cloud – Family

9 – Caballos verdes – Trocha Angosta

10 – Caminar – Cables Pelados

11 – I'm so tired – The Beatles (Album Blanco)

12 – I'm so tired – The Beatles (Get Back Sessions)

13 – Venus – Shocking Blue

Emitido el martes 30 de mayo de 2017. 20.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio.

Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann

Rafaela, Santa Fe. República Argentina.