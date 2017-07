Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 332. Noviembre 1992.

La saga de "Sex", el libro de Madonna continúa en esta número de Humor.

El triunfo de Bill Clinton ante George Bush padre en las elecciones de Estados Unidos el martes 3 de noviembre de 1992 es motivo de esta tapa mas que explícita. las relaciones carnales continuaban con otro protagonista. Ceo dibuja "Artículo 67 Bush". El divorcio vincular del presidente derrotado.

Si la semana anterior Humor presentaba "Culos", ahora es el turno de "Caros". Domingo Felipe Cavallo había declarado en ese 1992 que necesitaba para vivir no menos de 10.000 dólares. Una burla para todos, pero en especial para los jubilados que no ganaban mas de 150 pesos/dólares. Norma Plá , valiente luchadora fue una de las que mas peleó por la clase pasiva. Cavallo lloró una vez hipocritamente ante ella.

Alvaro Abos escribe su segunda nota sobre "¿Adonde va el sindicalismo?". Habría una tercera.

Grondona White y Sanz presentan "Nuevas hazañas médicas". Dos mas de A.G.W a una sola página: "Siguiendo los avisos al pie de la letra" y "El que guarda todo, parece que va a bajar y te deja pagando". Desde hacía algunos números el maestro Alfredo venía cerrando cada ejemplar.

De lo mejor de este ejemplar. Daniel Larriqueta escribe: "La Industria Argentina - El segundo terremoto". Se repetía en los '90 la misma historia que en la dictadura de los años '70. Para reflexionar y sacar conclusiones. ¿Estamos en el tercero?.

El suplemento "¡Animo!" presenta las 100 preguntas a Luisa Delfino. Y cuenta algunas repercusiones sobre las que se les formularon a Reutemann.

Rutilante aparición en "Picadillo Circo" del célebre Dr. Tangalanga. Mítico personaje que entre sus bromas telefónicas incluyó al mismisimo ex presidente De la Rúa. A punto de editar su primer cassette y participando en el ciclo de TV "Peor es nada" con Jorge Guinzburg y Horacio Fontova, Tangalanga vivía sus horas de gloria. Victor Pintos escribe "El señor del tubo" y reproduce parte de sus desopilantes diálogos con los incautos interlocutores.. Entre sus admiradores estaban Luis alberto Spinetta, Charly García y los actores Carlos Andrés Calvo y Pablo Rago ("Amigos son los amigos") y Arturo Puig ("Grande pá!").

Moira Soto y un excelente informe: "La cultura gay invade el cine". Un movimiento que comenzaba a hacerse notar de la mano del director Gus Van Sant.

Veníamos contando los días y Gloria Guerrero parece que hacía lo mismo: "Serú Girán II: El regreso". Faltaba un mes nada mas para que se concrete la ansiada reunión de "Los Beatles argentinos". Pocas veces hubo tanta expectativa para un regreso con un resultado a la postre con sabor a poco. Y la culpa no fue ni de David, ni de Pedro, ni de Moro.

En la segunda "página" de Gloria, el colaborador Andrés Ingoglia destroza el concierto de Nirvana en Velez el día 30 de octubre con lapidarios conceptos: "Durante la hora y media que tocaron que ser grandes músicos es para otras bandas y no para ellos (...) nunca imaginamos que una decepción pudiera ser tan grande. Pero bueno, una desilusión no es caída". ¿Habrá sido tan así con la banda de Kurt Cobain?.

Y en "Pelota", Tomás Sanz atiende a Marcelo Araujo y lo define como "Insufrible del relato". Tenía razón.

"Un amigo de la edad de mi padre me anunció la semana pasada que había resuelto cerrar la fábrica textil que él mismo creara en 1946 y que ya había sufrido una virtual quiebra en 1980. 'En menos de quince años he quebrado dos veces y las dos por culpa de la política de los gobiernos. A los ochenta años, miro para atrás, y pienso que me equivoqué, es lo peor que te puede pasar a esta altura de la vida. Con mi experiencia, solo un burro podría seguir creyendo que la dirigencia argentina quiere que seamos un país industrial' ".

"La industria argentina - El segundo terremoto" - Copete nota. Por Daniel Larriqueta. Revista Humor Nº 332. Noviembre 1992.

"A Gus van Sant no le gusta que lo reduzcan a su condición de director 'homo' que toca termas del universo gay. Tiene razón. Porque sus películas -cada vez mas exitosas- reflejan una mirada humana sobre el amor, la soledad, la búsqueda de un lugar en el mundo(...)".

La cultura gay invade el cine". Copete nota. Por Moira Soto. Revista Humor Nº 332. Noviembre 1992.

Colección Grandes Maestros de la Estética - "La divina proporción" - Carlos Nine. Técnica: golf, tenis, sauna y masaje. Retiración contratapa. Revista Humor Nº 332. Noviembre 1992.

"Páginas de Gloria" - Seru Giran, el regreso / Nirvana en Velez, 30 de octubre de 1992. Revista Humor Nº 332. Noviembre 1992.