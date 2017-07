Rafaela.com

Los Insufribles: Mayo 2017

- Los chistes de Macri.

- La "mosquitomanía".

- La manija mediática y las parodias al video de Anto.

- El video de Anto.

- La histeria colectiva por la caída de whatsapp.

- La publicidad de los 25 pe de Levité.

- Los que cuando se publican obituarios o recordatorios en Facebook lo único que responden es QUEPD.

- La barba de Julián Guarino.

- Los tuits de Naiara Awada.

- Las apariciones mediáticas de Naiara Awada.

- Naiara Awada.

- La Sra. Highton.

- El Sr. Arancedo.

- El baile de Macri.

- El dilema moral de Rosatti.

- El video de los limones de Casa Rosada.

- La barba de Mariano Hamilton.

- Las disertaciones universitarias del mago sin dientes.

- Las encuestas callejeras antes de los superclásicos.

- El nuevo regreso de Polémica en el bar.

- El nuevo elenco de Polémica en el bar.

- Polémica en el bar.

- Los cumpleañeros de Facebook que no contestan los saludos, no ponen "Me gusta", no agradecen en forma general y no te dicen ni siquiera "choto".

- El "tamo activo" de Brian Sarmiento.

- El grupo de cumbia pop Dame Cinco.

- La Sra. Gutierrez.

- El Sr. Rosenkrantz.

- El sueldo de Macri.

- La paritaria del gabinete.

- El 225 por Peruzzi.

- La barba de Julián Weich.

- Los analistas internacionales de TN.

- Los espacios de publicidad que te aparecen apenas entrás a algunos sitios Web.

- Los que te responden mensajes de Whatsapp o Facebook solo con emoticones.

- La mayonesa Fanacoa.

- Las coberturas mediáticas de los culebrones Scioli-Clérici / Cubero-Neuman.

- La manija de C5N al escándalo Oriana Junco.

- Oriana Junco.

- La Sra. Galotti.

- El Sr. Pachano.

- El gol de tiro libre de Macri.

- El cansancio moral de Carrió.

- La autocrítica de Barros Schelotto.

- El bombo mediático a River.

- El nuevo retiro de Verón.

- La barba de Alejandro Rozitchner.

- Las declaraciones de Alejandro Rozitchner.

- Todo lo que hable, escriba, haga y tenga que ver con Alejandro Rozitchner.

- Alejandro Rozitchner.

- Las publicidades de Colgate.

- Los compañeros de oficina que hablan a los gritos olvidándose de la existencia de un aparato llamado teléfono interno.

- La Sra. Von Brocke.

- El Sr. Centurión.