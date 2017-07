Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 331. Noviembre 1992.

Una de las mejores tapas del año pese al vértigo semanal. El todavía ministro del Interior José Luis Manzano (hoy socio de Daniel Vila en el Multimedios América y autor de la frase "yo robo para la corona" que inspiró el libro de Horacio Verbitsky) y la dirigente de la extinta UCD, Adelina D'alessio de Viola. Ambos están al mejor estilo John y Yoko para la contratapa del LP "Two Virgins" y la alegoría tiene que ver con la flamante operación de glúteos de Manzano y a la frase de Viola a fines de los '80 cuando le dijo a un transeunte en la playa "si te gusta mi cola, votala". La sátira a la revista Caras ("Culos") completa la escena.

Tras la nota de Enrique Vazquez muy coyuntural, reaparece en la revista después de un par de años, Alvaro Abós. "¿Adonde va el sindicalismo? - Un modelo agotado". Primera nota sobre este tema que no ha perdido actualidad.

Carlos "Choro como" Grosso para esa fecha ya no era el intendente no electo de la ciudad de Buenos Aires. Lo había reemplazado Saúl Bouer elegido como se hizo hasta 1996, por el presidente de la Nación. Grosso -reemplazado tras muchos escándalos-, dejó una muy pesada herencia con numerosos ilícitos, malversaciones y desfalcos. Martín Becerra investiga sobre compras de ambulancias a precios astronómicos a tal punto que la nota se titula "Mezcla de ambulancia y limusina". Carlos Grosso nunca mas volvió a la arena política pero no le debe haber importado. Ya estaba salvado para siempre.

Hector Ruiz Nuñez presenta la segunda y última parte sobre la secta religiosa "Niños de Dios". Incluye testimonios y derecho a réplica. Humor publica también una carta dirigida a R.N. por Alberto Lestelle, Secretario de Estado y la consiguiente respuesta del periodista. El tema en cuestión fue respecto al veto presidencial a la Ley Anti-tabaco".

Sanz / Grondona White, dupla de oro, presentan "Al compás de las décadas". "Lo que ayer era ley, hoy no sirve".

Daniel Larriqueta y la segunda nota sobre "Privatizaciones de izquierda y de derecha". "Privatizar para adelante o para atrás". Larriqueta, que fuera funcionario de la gestión de Raúl Alfonsín cuenta además interesantes anécdotas.

Carlos Abrevaya en su habitual columna escribe "La crítica de los críticos". "(..) La crítica, mas amplia o mas estrecha, pero siempre subjetiva, continúa teniendo en sus manos el futuro de muchas cosas (...)".

Nueva edición del suplemento "¡Animo!". Las 100 preguntas esta vez son para el querible actor Hugo Arana. La contratapa es un símbolo de la basura menemista.

Buenisima aparición de Gruskoin, Parissi y Cía con "Los Madonna vernáculos". Las fotos del libro "Sex" de Madonna imitadas por personajes argentinos. Las mostramos porque son imperdibles.

Victor Pintos nos informa sobre la cuarta visita al país del procer Ray Charles. Sería en el Gran Rex los días lunes 9 y martes 10 de noviembre de 1992. 1970, 1978, 1990 (con escándalo por el pésimo sonido incluído) fueron las visitas anteriores.

Edición Número 5 de "Humus". El tema principal en esta oportunidad son los desechos infecciosos que genera la actividad hospitalaria. "Residuos sin rumbo fijo".

"Somisa, a precio vil". Artículo escrito por el entonces diputado nacional por la UCR, Pedro José Novau. El diputado afirma lo que se comprobó con el paso del tiempo: Somisa no se vendió, se regaló. Y entre los apellidos de los responsables figuran Alsogaray (María Julia) y Triacca (Jorge, papá del actual ministro de Trabajo, Jorgito).

Y en su única "Página" de este número (que lejos quedaban aquellas ediciones de cincó hojas), Gloria Guerrero hace la previa a la primera vez de Keith Richards en Argentina con "Esperando al amigo", casi el título de una canción de los Rolling Stones de 1981. Sábado 7 de noviembre en Vélez.

"Culos". La revista del Tujes-Set. Año 1. Nº 1. Retiración Tapa.Ilustración Carlos Nine. Revista Humor Nº 331. Noviembre 1992.

"Vayan a trabajar". Contratapa Suplemento "¡Animo!". Revista Humor Nº 331. Noviembre 1992.

Portada suplemento "Humus". Revista Humor Nº 331. Noviembre 1992.

"El modelo sindical argentino es un cadaver que camina, y eso lo sabe perfectamente el gobierno, que no le da el gope de gracia porque aún espera sacarle alguna ventaja residual, y lo saben perfectamente los sindicalistas, a los que la idea no les quita el sueño, porque consideran posible seguir alimentándose con los restos de esa osamenta caduca, royéndola durante una década mas. (..)

(..) La CGT no puede encabezar ningún paro general que no sea un simulacro. En materia de distribución del poder social, estamos como en los años treinta. La debacle del movimiento obrero ha dejado vacío el espacio de solidaridad, mal o bien encarnado durante medio siglo por el sindicalismo peronista. (...)

"¿Adonde va el sindicalismo? - Un modelo agotado". Fragm,ento. Por Alvaro Abós. Revista Humor Nº 331. Noviembre 1992.