Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 190.

Homenajeamos al grupo Beat argentino Pintura Fresca y mostramos una sorprendente versión de "Love me do" por Los Beatles.

En Revista Beatles presentamos para el Programa Nº 190 a una de las reinas del Blues, Koko Taylor y al creador del Swamp-Rock, Tony Joe White. Soul instrumental con Booker T. and the M.G.'s y Jazz Rock con The Flock.

Revista Beatles. Programa Nº 190. Listado de canciones:

1 – Fire – Koko Taylor

2 – Love You Like A Woman – Koko Taylor

3 – Yes, It's Good For You – Koko Taylor

4 – Polk Salad Annie – Tony Joe White

5 – Little Green Apples – Tony Joe white

6 – Lady Madonna – Booker T. and the M.G.'s

7 – Time Is Tight - Booker T. and the M.G.'s

8 – Eleonore – Pintura Fresca

9 – The Stranger With Long Hair – Pintura Fresca

10 – Love me do – The Beatles (Please, Please Me)

11 – Love me do – The Beatles (Get Back Sessions)

12 – Clown – The Flock

13 – Tired Of Waiting For You – The Flock

14 – New Country (Nuevo País) – Jean Luc Ponty