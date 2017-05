Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 322. Agosto 1992.

Un incidente con fotógrafos que hacían guardia frente a su domicilio, origina esta tapa de Humor con la polifuncionaria (que no funcionaba) menemista María Julia Alsogaray y su padre, el capitán ingeniero Alvaro Idem. Gente nefasta por donde se los mire. "Brigada 'A' en acción" es la crónica de "Humor" con dibujos del siempre imprescindible Ceo. La impunidad de los Alsogaray en esa época era inconmensurable.

"Los escenarios previsibles - Del otro lado del espejo", título de la nota de Enrique Vazquez.

"Problemas de comunicación". Por Grondona White y Sanz. "Estamos todo el día entre muchedumbres, pero a veces nos quedamos hablando solos". Además, y con Marcelo Lacanna: "La edad límite - Brechas generacionales".

Segunda parte de una gran investigación de Hector Ruiz Nuñez: "¿Legalizar la droga?".

Oscar Muiño escribe: "La vía argentina - Unico país del mundo que mata sus trenes": "Ninguna nación de la Tierra destruye sus ferrocarriles. Nosotros lo hemos logrado. ¡Por fin una medalla de oro!".

Artículo de Daniel Larriqueta: "¿Usted quiere que la estabilidad fracase?".

Reportaje de Mona Moncalvillo al inolvidable sindicalista Germán Abdala -Secretario General de ATE-, de 37 años por ese entonces y luchando contra el cancer desde hacía nueve. Ya en silla de ruedas, Abdala nunca dejó de luchar por sus ideales siendo uno de los primeros que se opuso a las políticas entreguistas del menemato. Falleció en julio de 1993.

"Menem cuentapropista", la nota de Carlos Abrevaya.

Victor Pintos escribe "El espectáculo debe continuar". El actor Cesar Pierry acababa de fallecer tras haberle explotado una granada en sus manos cuando grababa para un programa nuevo que emitiría Telefé y Pintos cuenta que ese accidente "destapó una olla siniestra", contando otros casos que también hubieran podido terminar en tragedia.

Crónica de recitales de Gloria Guerrero: Steve Jones en Halley; Skid row en Obras y anuncios: Johnny Rotten (ex Sex Pistols) para el 4 y 5 de setiembre también en Obras y el legendario Jerry Lee Lewis en el Gran Rex para el 28, 29 y 30 de agosto en el Gran Rex (presentación que terminaría siendo un fiasco).

Cristina Wargon llora: "Cuando los hijos se van de casa".

El fin de la sanción por doping a Diego Maradona da pie para que Tomás Sanz en "Pelota" se vuelva a preguntar como lo hizo por primera vez en 1984 y en alguna otra oportunidad: "¿Adonde va Maradona?". Terminaría firmando con el Sevilla de España que en ese momento dirigía Carlos Bilardo. Sería una nueva frustración.

"Los carnales diplomáticos" (Carlos Nine / Técnica: oleo y collage less). Retiración Tapa. Revista Humor Nº 322. Agosto 1992.

"Arancelamiento". Ultima Página. Revista Humor Nº 322. Agosto 1992.

"(...) Ahora YPF será una empresa privatizada. No tendrá que pensar en los intereses del país, sino en su propio interés. Con toda seguridad va a vender cuanto antes todo el petróleo que pueda extraer. (..) Esta preocupación por el bien común no cabe en el discurso de los propagandistas del sistema social de mercado. El beneficio colectivo -difuso, socialista al fin y al cabo- no tiene nada que hacer frente al beneficio privado, exclusivo y por simple contraposición, egoísta (...)".

"Los escenarios previsibles - Del otro lado del espejo". Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 322. Agosto 1992.

"Los nombres del sindicalismo". Reportaje de Mona Moncalvillo a Germán Abdala. Revista Humor Nº 322. Agosto 1992. Recuadro.

"(...) El cuentapropismo es un individualismo, un modo de ser que está por donde calienta el sol, pero que no es el sol. Y cuando llega la noche no calienta. Viene a ser un problema para los dependientes. Pero no para el cuentapropista que cultiva un conocido adagio: non calentarum, largo vivirum".

Menem cuentapropista". Por Carlos Abrevaya (Fragmento). Revista Humor Nº 322. Agosto 1992.

"El tren de la economía se está parando. Se apocan las ventas minoristas y el comercio exterior, los negocios bursátiles, la entrada de capitales golondrinas, las inversiones públicas y privadas, la recaudación impositiva. Pero nos va quedando la estabilidad de precios que, aunque relativa, es la última virtud cierta del plan de Convertibilidad. ¿Que nuevos sacrificios nos pedirán en su nombre?. ¿Habrá que hacerlos?. ¿Servirán?".

"¿Usted quiere que la estabilidad fracase?". Por Daniel Larriqueta. Copete Nota. Revista Humor Nº 322. Agosto 1992.