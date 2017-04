Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 185.

En el Programa Nº 185 de Revista Beatles comenzamos a mostrar las interminables "Get Back Sessions" de Los Beatles. Además, Sonido Progresivo con The Soft Machine y Van Der Graaf Generator; una joya de The Band de 1969 y Beat / Rock argentino con Grupo Uno, los reyes de Comodoro Rivadavia. Y un final a todo Electric Light Orchestra.

Revista Beatles. Programa Nº 185. Listado de canciones:

1 – Rag Mama Rag – The Band

2 – The Night They Drove Old Dixie Town – The Band

3 – King Harvest (Has Surely Come) – The Band

4 – Dedicated To You But You Weren't Listening – The Soft Machine

5 – As Long As He Lies Perfectly Still – The Soft Machine

6 – People You Were Going To – Van Der Graaf Generator

7 – Afterwards - Van Der Graaf Generator

8 – La historia de un muchacho – Grupo Uno

9 – El Predicador – Grupo Uno

10 – Duelo en el Cañón del Diablo – Grupo Uno

11 – Teddy Boy – The Beatles

12 – Last Train To London – Electric Light Orchestra

13 – Don't Bring Me Down - Electric Light Orchestra