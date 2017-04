Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 320. Julio 1992.

En la tapa: Uno de los personajes mas históricos (y oscuros) del peronismo tradicional: Jorge Antonio, fiel ladero de Juan Domingo Perón y amiguisimo de Carlos Menem . Se señala a Antonio como la persona que presentó a Menem y Monzer All Kassar.

Acompaña en la portada al "Padrino sirio", la "marioneta" jueza María Romilda Servinio de Cubría, quien hoy se victimiza por el destrato (y según ella, persecución) que sufre por el Poder Judicial pero que en esa época era todopoderosa. No solo había censurado a Tato Bores: Estaba a cargo del "Yomagate" que terminó sin culpables.

El estreno de "Batman vuelve" dirigida por Tim Burton, da pie a la historieta de "Humor": "Batmen 2 - Vuelve la capucha". Todas las aventuras en "Ciudad Caótica" con personajes como "Danny de Videlito" y Mary "Gatúbela" Sanchez, la recordada sindicalista docente. Sí, es una historieta en defensa de la Escuela Pública. El viernes 3 de julio hubo una gigantesca marcha que reunió mas de setenta mil personas. En esa época Clarín todavía la informaba. 25 años no es nada. O no sirvieron para nada.

Hablando del "Yomagate", Mariano Grondona en su programa "Hora Clave" hizo una parodia de juicio a su principal implicada: Amira Yoma que estuvo presente. Un show televisivo que terminó en parodia y que tuvo a tres periodistas-jueces: el propio Grondona como "presidente"; Sergio Villarruel (el mas preparado) y el ascendente Marcelo Longobardi, pichón de Bernardo Neustadt. Televidentes del público formaron parte como jurado popular. Excepto por Villarruel (el mas preparado), todo fue un mal circo que no dejó nada en claro aunque gozó de muy buen rating.

Enrique Vazquez escribe: "Pruebas a la vista". La "Riojanización" de la Argentina. Termina: "Lo que voy a decir no tiene ningún fundamento ciéntifico, pero se me hace la mas pura verdad: esto solo puede pasar en un país donde el Presidente y el vicepresidente son hermanos. No es serio".

El tema Al Kassar seguía en el tapete y Alfredo Grondona White presenta "El fin de semana de Al Kassar". Una supuesta quinta es el lugar de encuentro de Monzer y sus amigos. Otras de A.G.W.: "Provincianos de vacaciones en la Capital" y con guion de Marcelo Lacanna, "El Boom de las video cámaras".

1992 fue un año de elecciones en Estados Unidos, las que llevarían al triunfo a Bill Clinton. Enrique Kedinger escribe: EE.UU: "Recesión = Violencia". Un coctel explosivo y con numerosos disturbios raciales.

Daniel Larriqueta pregunta: "A quien le importa la cultura". Vale hacérsela también hoy.

Oscar Muiño escribe "Los chicos de la esperanza". "Sin las desmesuras de los muchachos de los setenta, pero también sin el egoísmo de la generación del ochenta".

El viernes 3 de julio de 1992, además de la marcha en defensa de la Escuela Pública, se realizó la primera marcha por el Orgullo Gay. Todo un hito que Humor refleja en una historieta algo confusa -"Adiós Roberto"-, dibujada por Cuneo. El título es por la película que en 1984 protagonizaron Victor Laplace y Carlos Calvo. En esa primera marcha hubo alrededor de 300 personas. Moira Soto sigue el tema con "Gays hasta en la sopa" y un raconto de actualidad e historia que incluye también comentarios sobre el tema en Argentina, Inglaterra y Estados Unidos.

Carlos Abrevaya y su columna quincenal: "Perdicciones (o como perder de vista el futuro por esas ganas de saber)".

Cristina Wargon y "El infierno de la mudanza". Historias que se desarrollaron entre Córdoba y Buenos Aires.

Vamos a "Picadillo Circo". Victor Pintos aparece con "La Perestroika cambió la pista". Nota sobre el Circo de Moscú que se encontraba presentándose en el Luna Park en esas vacaciones de invierno. Entrevista a Svetlana Nugzarova, "figura destacada del espectáculo".

Gloria Guerrero comenta la presentación de Black Sabbath en Obras, el sábado 4 de julio de 1992: "Mamá, de grande quiero tocar como esos chicos". Todo dicho.

Además, 7 y 8 de agosto en el Gran Rex: Milton Nascimento y 7, 8 y 9 del mismo mes y en Obras: Skid Row.

Mona Moncalvillo entrevista a la escritora Alicia Steimberg, quien falleciera en 2012.

Para finalizar: "Prensa y poder, ayer y hoy". El recuerdo de la periodista Ana Guzzetti de una conferencia de prensa del entonces presidente Perón en donde una pregunta suya le costó un arresto de casi 30 días. "La periodista a la que acusó Perón" es el subtítulo. Guzzetti traspola ese condenable hecho a la actualidad de se 1992.

Colección "Grandes Maestros del Derecho". Juicio Político Final. (Carlos Nine / Técnica: lavar y cubrir).

"Para el pensamiento autoritario, la cultura es un peligro. Para las corporaciones, un adorno. Para las estadísticas, un instrumento de cambio. Para la gente, el medio para gozar de la vida. Para la Argentina, una forma de ser. Para el pensamiento progresista, una parte de la política social. Para el gobierno menemista, una mezcla de peligro y adorno que es mejor tener maniatada y no merece imaginación, esfuerzos y recursos."

"A quien le importa la cultura". Por Daniel Larriqueta. Copete de la nota. Revista Humor Nº 320. Julio 1992.