Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 184.

Revista Beatles. Programa Nº 184. Listado de canciones:

1 – Train To Nowhere – Savoy Brown

2 – Vicksburg Blues – Savoy Brown

3 – I'm Tired – Savoy Brown

4 – A Place of my Own – Caravan

5 – Magic Man – Caravan

6 – Levemente o triste – Miguel Abuelo

7 – La Estación – Los Abuelos de la Nada

8 – Heather – Paul McCartney & Donovan

9 – Mr. Wind - Paul McCartney & Donovan

10 – The Walrus and the Carpenter - Paul McCartney & Donovan

11 – The Land of Gish - Paul McCartney & Donovan

12 – I've Been Loving You Too Long – Ike and Tina Turner

13 – The Hunter - Ike and Tina Turner

14 – Proud Mary - Ike and Tina Turner