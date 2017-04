Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 318. Junio 1992.

Ilustración: Monzer All Kassar (?).

Resulta increíble que una de las tapas mas "truchas" de Humor haya desatado en su momento una polémica que adquirió ribetes increíbles y que hizo además que se agotara -como en antiguas épocas- la edición del ejemplar.

En pleno escándalo con la entrega de la ciudadanía argentina a Monzer All Kassar, Humor realiza esta inocente portada publicando supuestas fotos en las que el traficante internacional de armas aparece junto a Menem en diversos acontecimientos. Lo evidente de las fotos trucadas (que además eran dibujos) hace aún mas ridículo el nerviosismo con rotunda desmentida realizado por el gobierno acerca que esas "fotos" no existían. ¿Es que realmente había fotos auténticas que mostraban juntos a Menem y All Kassar?. Lo cierto es que Humor estuvo -quizás por última vez- en boca de muchos por esta tapa. "El regreso de la vengadora" (Zulema) con guion de Sanz y dibujos de Ceo -y aparición estelar del Tano Cascioli- completa la historia que seguiría un par de números mas.

"Menem ya hizo el trabajo sucio". Columna de Enrique Vazquez.

Perla sensacional!: "El regreso del Turco Asís". Por Gruskoin y Parisi. El autor de "Flores robadas en los jardines de Quilmes" acababa de ser nombrado como Embajador en la Unesco y "noventista" como se definió desde siempre, defendía a capa y espada la gestión de Menem. Anibal Vinelli también se ocupa de este sujeto que continúa asomando en televisión.

Se venían -domingo 28 de junio de 1992- las elecciones en la Capital Federal para Senador. Era un secreto a voces que triunfaría Fernando de la Rúa sobre Avelino Porto. Oscar Muiño se ocupa del tema con estadísticas en los barrios porteños con "El loco voto de la Capital". De la Rúa, efectivamente, ganaría por casi 20 puntos.

"Caminando cerca de otro en una calle oscura y solitaria". Paranoica crónica de Grondona White y Sanz. Además: "Los monopolistas de la transgresión - No hagas lo que yo hago".

Nota para (re)leer: "Las distintas caras de la oposición". Por Daniel Larriqueta. Sirve para la actualidad.

Presentación no oficial del Suplemento "Humus" a cargo de Lila Pastoriza. El título de su primera nota que consta de cinco páginas es "El agua ataca". Y transcribiendo el copete de la misma se puede transpolar a la actualidad sin cambiar una sola coma, excepto en el nombre de los funcionarios. Triste, muy triste.

"Censuras menemistas". Por Carlos Abrevaya. Página 12; Kanal K; Guinzburg y Fontova con "Peor es nada"; la pelicula "El viaje" de Pino Solanas, están entre los danmificados.

Mona Moncalvillo entrevista al antropólogo Alejandro Inchaurregui, de 35 años en ese entonces y ya destacado profesional. Inchaurregui tiene entre sus múltiples méritos, haber encontrado los restos de Ernesto Che Guevara. La importancia del tema lo da la cantidad de páginas que tiene el reportaje: Seis nada menos.

Debe haber sido ese -y otros- un motivo mas que suficiente para haber sido echado en 2016 por la gestión Vidal del cargo que ocupaba de Director Provincial del Registro de Personas Desaparecidas. Coherencia que le dicen.

Moira Soto escribe "El triángulo de amor en el cine". Con "Jules et Jim" (1962) con Jeanne Moreau como paradigma.

Peter Hammill y su visita a Buenos Aires, tema excluyente en las (dos) "Páginas" de Gloria. Cualquier calificativo para el músico resultaba insuficiente. "Haber visto a Hammill en vivo tiene una significancia equiparable a plantar un árbol o escribir un libro o tener un hijo: son esas cosas que nunca sucederán pero son inevitables". (G.G.).

Gloria, además, se ocupa (y ya desde el número anterior) de la separación de Los Violadores. El el ejemplar 317 entrevistó al Polaco, en este lo hace con Pil Trafa. Los Violadores ya habían anunciado su concierto despedida entre diversos problemas internos en el que su manager estaba incluído.

Para finalizar: El "Chupamenem" de la quincena arroja como ganador a...¡Carlos Menem!.

Editorial: "Y mañana...¿sérán hombres?". La educación en tiempos macris...perdón!, menemistas.Revista Humor Nº 318. Junio 1992.

Colección "Grandes maestros de la tintura". Por Carlos Nine. Revista Humor Nº 318. Junio 1992.

"Carlos Menem, el hombre que para llegar a la cima del poder abjuró de su familia, de sus principios políticos y hasta de su religión ancestral, está dispuesto a incurrir en actitudes idénticas o peores con tal de mantener la presidencia. Todo, absolutamente todo, es secundario para Menem, respecto de la reforma constitucional que lo habilite para aspirar a la reelección".

"Menem ya hizo el trabajo sucio" (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 318. Junio 1992.

"(...) Inventemos la oposición. Me parece que es posible una Argentina mejor que ésta, la Argentina chiquita de las doctrinas golpistas que ahora luce pechera constitucional. Me parece que nos la merecemos. Ya somos grandes...".

"Las distintas caras de la oposición" (Fragmento). Por Daniel Larriqueta. Revista Humor Nº 318. Junio 1992.

"Napas plagadas de bacterias y agentes químicos, ríos infectados, crecidas que no cesan. El agua ataca. Los gobernantes solo prometen. (...) Mientras tanto, los orgasnismos técnicos son desmantelados, al Estado se lo saquea y los ciéntificos deben emigrar o deambular frustrados. Del agua nadie se ocupa. Y entonces, como en una pesadilla, se viene con todo. Y sin eufemismos.

"El agua ataca". Copete de la nota. Por Lila Pastoriza. Revista Humor Nº 318. Junio 1992.

Las cinco verdades de Asís:

- Primero está la oportunidad, después la Patria, el Movimiento y todo lo que sigue.

- Los únicos privilegiados con los que se acomodan (como yo).

- Ni yanquis ni marxistas. Turcos.

- El año 2000 nos encontrará en el Florida Garden.

- Volveré y seré interventor de ATC.

Publicado en Revista Humor Nº 318. Junio 1992.