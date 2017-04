Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 182.

Revista Beatles. Programa Nº 182. Listado de canciones:

1 – Stormy Monday - John Mayall

2 – Double Trouble - John Mayall

3 – Territorio prometido – Xawks

4 – Alguien me está esperando – Xawks

5 – How Do You Do – Paul McCartney & Donovan

6 – Blackbird - Paul McCartney & Donovan

7 – The Unicorn - Paul McCartney & Donovan

8 – Lalena - Paul McCartney & Donovan

9 – Blister of the Moon – Taste

10 – I'm Moving On – Taste

11 – So Little Time To Fly – Spirit

12 – Taurus – Spirit

13 – Stairway To Heaven – Led Zeppelin

Emitido el martes 28 de marzo de 2017. 20.00 horas.