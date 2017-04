Rafaela.com

Revista Beatles. Programa Nº 181. Listado de canciones:

1 – Highway 61 Revisited – Johnny Winter

2 – Good Morning Little School – Johnny Winter

3 – Johnny B. Goode – Johnny Winter

4 – I'd Rather Go Blind – Chicken Shack

5 – Cambridge 1969 (Fragmento) – John Lennon & Yoko Ono

6 – Amsterdam (Fragmento) - John Lennon & Yoko Ono

7 – Under The Mersey Wall (Fragmento) – George Harrison

8 – Shady Grove - Quicksilver Messenger Service

9 – Who Do You Love - Quicksilver Messenger Service

10 – Pipo la serpiente - Los Abuelos de la Nada

11 – Lloverá - Los Abuelos de la Nada

12 – No se desesperen - Los Abuelos de la Nada