Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 295. Agosto 1991.

Una conocida publicidad de la época que cerraba con la frase que se le atribuye a Amira Yoma es el Leit Motiv de la tapa de este número de Humor. Había estallado el Yomagate: un escándalo sobre narcotráfico de cocaína que implicaba a altas personalidades del poder salpicando al presidente Menem. El caso terminó en la nada, dado que el menemismo tenía cooptada a la justicia.

Fue en esa época en que se comenzó a conocer el nombre de una jueza que aún hoy llama la atención por sus "fallos" y que recientemente denunció "aprietes" del actual gobierno: María Romilda Servini de Cubría, que a los Menem y los Yoma les "Servini" y les "Cubría". En 1992 censuraría a Tato Bores, haciéndose famosa por el nombre "Baru Budu Budía". En el próximo número sería tapa de "Humor". La denuncia la había hecho la revista española "Cambio 16" y la continuó en Argentina, el periodista de "Página 12" Román Lejtman quien luego, en 1993, escribió un libro sobre el tema editado por Sudamericana. "La droga Menem", titula Enrique Vazquez en su nota al comienzo nomás del ejemplar.

Que nadie tenía confianza en la justicia (menemista) lo prueba el artículo de Hector Ruiz Nuñez: "El Yomagate tampoco tendrá final - La Patria Judicial". Brinda los antecedentes de la jueza Servini de Cubría -esposa de un brigadier-, ampliando los datos que también brinda en su nota Enrique Vazquez.

No solo el Yomagate estaba en el tapete, Enrique Kedinger explica la quiebra del BCCI Bank, cuyo crack se convirtió en el mayor escándalo financiero de la historia por lo menos hasta ese momento.

Carlos Abrevaya escribe sobre "La otra economía".

"Los privatizadores de travesuras" es el capítulo que ofrece "Protección al Menor" y en "Cureta" hace su debut el dibujante Toul en reemplazo de Ceo, que ya había tenido un reemplazo en la historieta allá por 1985 por Miguel Rep.

El indulto no hizo olvidar la dictadura. Humor presenta la película "La redada" dirigida por Rolando Pardo y que narra cuando el represor Bussi echó de Tucumán a los mendigos que estaban en la calle. Se estrenó el 29 de agosto y en el reparto figuran Ulises Dumont y Gianni Lunadei entre otros.

Alfredo Grondona White devela "Las nuevas profesiones nacionales". Hoy son "viejas" pero en esa época ser paseador de perros era toda una novedad.

Y en "Pelota", Walter Clos desafía a la DGI (hoy AFIP) a meter la nariz en los contratos de los futbolistas y artistas.

"(...) Desde que llegó al poder, Menem es un obsesivo estigmatizador de la droga y los drogadictos. Sin embargo, nunca como desde entonces circuló tan irrestrictamente 'la blanca' entre nosotros. Pero no porque Menem favorezca ese tráfico ilegal, como sostienen algunos. No, Menem no es traficante de droga y tampoco propicia el tráfico de drogas. El es la droga. (...)"

"La droga Menem" (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 295. Agosto 1991.

"Narcogate es la historia inédita y completa de la banda internacional que pretendió usar la Casa Rosada como base de sus operaciones. Su autor es Román Lejtman, el periodista que más sabe del tema, como reconoció Amira Yoma. El eje principal de Narcogate es la crónica secreta de todo lo que se hizo para proteger a la familia política del Presidente y evitar un escándalo que pudo haber terminado con la renuncia de Carlos Menem. Pero Narcogate también descubre la ciclotimicia vida de Amira, se interna en los expedientes secretos de la causa, y cuenta con lujo de detalles las acciones y omisiones de personajes como la jueza María Romilda Servini de Cubría, ministros de Justicia, miembros de la Oficina Antidroga de los Estados Unidos (DEA) y de la SIDE, el ex juez Baltasar Garzón y especialmente del hombre que encendió la mecha: el arrepentido Andy Cruz de Iglesias. El periodista de Página/12 no ahorró recursos para buscar la verdad: viajó dos veces a los Estados Unidos y a España; habló con ciento treinta y una personas directamente vinculadas al escándalo y finalmente escribió todo lo que pudo confirmar, sin limitaciones ni condicionamientos. Narcogate es una rigurosa investigación periodística, pero puede ser leída como una novela policial. Una novela imprescindible cuyos condimentos principales son el narcotráfico, el lavado de dólares, sus operadores y la vinculación con la cúspide del poder".

Texto promocional del libro "Narcogate" de Román Lejtman. Editorial Sudamericana. 1993

"En el número anterior paramos las rotativas, confirmamos la noticia y prometimos para esta fecha 'toda la información' (...)

Lo único verdaderamente cierto, hermanos y hermanas de mi Patria, es que en el ánimo de los cuatro músicos anida el firme propósito de reunirse oficialmente. No hay fechas, ni mas datos, ni mas declaraciones serias. Ni tu tía. Toda es brola, floreo, historieta.

Cuando haya información, estará aquí 'toda la información'. Mientras tanto, mientras no la haya, nos vamos calmando".

"La vuelta de Seru Giran". Por Gloria Guerrero en "Las Páginas de Gloria". Revista Humor Nº295. Agosto 1991.

Nota debut (¿y despedida?) de Gabriela Castillo. "Nuestros amigos ahora son padres". Revista Humor Nº 295. Agosto 1991.