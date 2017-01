Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 174

Finalizamos oficialmente la temporada 2016 de Revista Beatles. Y lo hacemos con música de 1969: "Hots Rats" de Frank Zappa, Vanilla Fudge, Iron Butterfly, Moby Grape y El Grupo de Gastón. Y hacemos el gran cierre de "Abbey Road".

"And in the end, the love you take / Is equal to the love, you make..."