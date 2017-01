Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 289. Mayo 1991.

Otra tapa de camas: Las relaciones carnales (con Argentina como la parte pasiva) que el menemato tenía con EE.UU. se ven reflejadas en esta tapa de "Humor" con la amante de Mendez, Yuyito Gonzalez, siendo sorprendida por la comadreja de Anillaco (y su avispa) junto al embajador yanqui, Terence Todman. La pregunta "¿Sabés quien viene a gobernar?" con la posterior historieta, era mucho mas que algo retórico o humorístico.

Tras su suspensión por 15 meses por doping positivo en el futbol italiano, por un partido jugado el 17 de marzo, Diego Maradona es detenido por posesión de cocaína el viernes 26 de abril. Los medios, igual que ahora, se regodearon con la caída en desgracia del ídolo, en especial los que, caso El Gráfico, de editorial Atlantida tanto lo habían adulado en el pasado y hasta pocos días antes. Humor cubre, desde una perspectiva objetiva pero sin golpes bajos ese acontecimiento, haciendo notar el hecho que el director de Atlántida había sido procesado por la importación ilegal de un Mercedes Benz.

"Soberanía por hambre - Negocios del turco" titula en su artículo Enrique Vazquez.

En la serie "Los problemas argentinos" escribe un futuro colaborador de la revista, Daniel Larriqueta cuya nota se titula "Caminos al primer mundo".

Tras el caso María Soledad en Catamarca, que determinó el fin de la dinastía Saadi en el poder, Jaime Emma, que participó en "Humor" entre 1984 y 1987, destapa la olla sobre la corrupción en la San Luis de los Rodriguez Saa. Emma vivió un tiempo en esa provincia trabajando en el ajedrez, una de sus especialidades aparte del periodismo y la abogacía y cuenta los negociados de los hermanitos. Incluso escribió un libro llamado "La carcel de los Rodriguez Saa" que editó La Urraca. Sus denuncias no tuvieron eco. Ya sabemos quien sigue gobernando San Luis tantos años después...

Sobre la política exterior de Argentina escriben: Rodolfo Terragno ("La política exterior del viejo Vizcacha") y Oscar Muiño ("¿Seremos Mujer Bonita?").

Tras ventilar los secretos de la secta ultracatólica "Tradición, Familia y Propiedad", Hector Ruiz Nuñez presenta ahora "Graves revelaciones de un ex miembro de TFP".

"La Feyari es mía, mía, mía" decia Mendez...pero sale a remate. Humor muestra el acontecimiento en las últimas páginas de este ejemplar.

"El colectivo ya estaba ahí cuando llegamos, tan temprano a las diez. No habían siquiera dado puerta todavía, los chicos se encolumnaban esperando contra el alambrado, la avenida estaba tranquila; enfrente amuchados frente al único quiosco o sentados en la heladería, los demás rezaban por algún milagro que les permitiera entrar 'a misa'. Y el colectivo -que siempre nos embolsa a la salida- ya estaba estacionado ahí, nos dijimos, que raro, que angurrientos, y nos buscamos con esa sonrisa torcida de quienes, de tan acostumbrados, no disimulan cierta sorna ante lo diabólico.

Dentro del colectivo, a las diez y cuando nos fijamos, ya había carne joven. Ahora que sabemos, seguramente estaba Walter. (...)

Tal vez resulte ocioso dirigir las acusaciones unicamente contra la 'fuerza bruta' de los carceleros. Porque si se comprueba que Walter no fue aporreado, no habrá mas que decir ni que reclamar. Lo que debe investigarse (con igual seriedad que su muerte) es el como y el porqué fue llevado preso, y el porque debió dormir en la seccional la noche del viernes 19. Los motivos, Las razones. Por él, por nosotros y por los centenares de otros chicos que no son noticia cada fin de semana, sencillamente porque salieron de la celda por sus propios medios y no en ambulancia. Atender a los proyectos de ley que piden la derogación de los 'edictos' y que dejen a los chicos inocentes en paz.

No, tal vez no lo mataron.

Pero nos estamos muriendo todos.

"Walter" (Fragmento). Por Gloria Guerrero. Revista Humor Nº 289. Mayo 1991. Reproducido en el libro "Estadio Obras. El Templo del Rock (Elogio de la sed)". Gloria Guerrero. Editorial Sudamericana. 2010.

"(..) Al enterrar o romper las piezas del 'Cóndor', como quiere el canciller Di Tella, la Argentina estará enterrando o rompiendo inversiones por mas de 250 millones de dólares entre 1983 y 1989; estará empujando al exterior a los técnicos y científicos que trabajaron en el proyecto; estará perdiendo la posibilidad de tener su propio satélite metereológico para perfeccionar las siembras y potenciar las cosechas. Y fundamentalmente, estará condenándose a no producir modificaciones de fondo en la función y la estructura de las fuerzas armadas. (...)

Lo acaba de exponer sin pudores el Pentágono (...) La agenda militar norteamericana para América Latina en los años '90 consta de cinco puntos: No al desarrollo misilístico autónomo. No al desarrollo nuclear autónomo. No al desarrollo de armas químicas autónomo. Sí a la lucha anti-narcos y Sí a la lucha antisubversiva.

Pragmático, Carlos Menem hizo suya esta agenda antes de que Todman terminara de leérsela (...)

"Soberanía por hambre - Negocios del turco" (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 289. Mayo 1991.

"Mentí y pedí ir al baño a vomitar. Tenía la camisa pegada por los fustazos, y la espalda llena de líneas hinchadas, rojas."

"Las mujeres eran basura para nosotros. Cuando pasaban teníamos que agachar la vista. No las podíamos mirar porque era pecado."

"Graves revelaciones de un ex miembro de TFP". Por Hector Ruiz Nuñez. Revista Humor Nº 289. Mayo 1991.

Contratapa Revista Humor Nº 289. Mayo 1991.

La figura del diputado Angel Luque, padre del finalmente condenado por el crimen de María Soledad Morales, Guillermo Luque, en la publicidad del juego de azar Súbito.

La olla destapada en Catamarca nos hacía conocer que pasaban cosas como las que se escriben en esa contratapa.

Editorial Revista Humor Nº 289. Mayo 1991. El tema, como ahora, era Diego Maradona. La inescrupulosidad de los medios, como ahora, también.