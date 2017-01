Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 288. Abril 1991.

La tapa de este número de Humor intenta mostrar el farragoso escenario de la actualidad nacional en ese momento del menemato. Toda una definición ("Nos traga la gran cloaca") y un hecho de corrupción tapando a otro y así sucesivamente. Narcogate; crimen de María Soledad; funcionarios de la aduana nombrados pese a no saber hablar castellano (Ibrahim Al Ibrahim,ex marido de Amira Yoma); el gobernador de Catamarca Ramón Saadi pidiendo una rinoscopía a todo el gabinete de Menem y mas, y mas y mas... ). A propósito de esto, Alfredo Grondona White se pregunta "¿Por que no legalizan la coca?". Y Piccafeces sigue haciendo de las suyas, ahora en Ezeiza.

Las revelaciones de Hector Ruiz Nuñez sobre la secta ultracatólica Tradición, Familia y Propiedad" tienen sus consecuencias en la justicia. "Procesan a directivos de la secta" es el título de la nota.

Se venía el censo nacional de población 1991 a efectuarse el 15 de mayo. "Humor" y Ceo lo anticipan. Además presentan el "Corrupcenso '91".

Reportaje de Mona Moncalvillo a quien supo ser colaboradora en Humor: Graciela Fernandez Meijide.

Cristina Wargon hace su metamorfosis: "¡Horror!. Me convertí en porteña".

En "Picadillo Circo", Victor Pintos reportea a Leonardo Favio, inmerso en su nuevo proyecto, la película "Gatica el Mono", que se estrenaría recién en 1993.

Gloria Guerrero comenta la presentación de los Ramones en Obras: "Los chicos van a escuchar tu remera".

Hernán Lopez Echague escribe "Los negocios de Palito Ortega en Miami": "La gestión de Palito Ortega al frente de 'Sadaic Latin Copyrights Inc.' ocasionó a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores una pérdida de 400.000 dólares". Uno de los involucrados en la denuncia era el músico Ariel Ramirez, integrante del directorio.

Para el final una buena noticia: Después de casi siete años de ausencia, vuelve Humi, esa maravillosa revista para chicos (y no tanto) en el que participó tanta gente valiosa (Ema Wolf por ejemplo). Lo dijimos una vez y lo repetimos: si algo no se le puede reprochar a Andrés Cascioli es no haber desarrollado ideas y proyectos para convertirlos en bellas realidades. Humi volvería en frecuencia mensual y, lamentablemente, no estaría mucho tiempo nuevamente en circulación. Una pena, otra mas...

Entramos al primer mundo!. Comparación de noticias de diarios suizos con diarios argentinos. ¡Que bien que andaba todo con el menemismo!. Y eso que Clarín en esa época muy opositor que digamos no era. Mendez le había casi regalado Canal 13.

Publicado en Revista Humor Nº 288. Abril 1991.

"(...) La diferencia entre el "pragmatismo" de Menem y la mas pura ortodoxia peronista se reduce a una sílaba: el peronismo es redistributivo y Menem es apenas retributivo; en esencia, el poder solo descansa en él de manera formal y siempre precaria. Los verdaderamente poderosos son aquellos que lo envolvieron con el cotillón de la jefatura de Estado: los que pusieron peldaños para su ascenso y ahora cobran su alícuota parte con generosos intereses y alguna comisión extra. (...)

Porque Carlitos pagó, y con generosidad. Primero a Bunge y Born (...), después a los bancos extranjeros acreedores de nuestra deuda externa, que habían asfixiado financieramente al gobierno de Alfonsín durante los últimos seis meses de su mandato; después a la familia Alsogaray, poniéndola al frente de las privatizaciones mas escandalosas que recuerda la historia; después a la patria contratista, con regalos como el peaje; después a la patria metalúrgica, con una CGT propia; después a los montoneros y a los represores de los montoneros mediante los indultos. Y ahora alguien mas se presenta a cobrar.

El problema es que ya no queda con que pagar. ¿o si?. (...)".

"Las facturas impagas del presidente" (Fragmento). Por Enrique Vazquez. Revista Humor Nº 288. Abril 1991.