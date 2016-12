Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 171

1 – Handel's Hallelujah Chorus – Quincy Jones (Bob & Carol & Ted & Alice)

2 – Raindrops Keep Falling In My Head – B.J. Thomas (Butch Cassidy and Sundance Kid)

3 – Hello Dolly – Barbra Streisand y Louis Armstrong (Hello Dolly)

4 – Take the money and run – Marvin Hamlisch (Robó, huyó y lo pescaron)

5 – Born to be wild – Steppenwolf (Easy Rider)

6 – Ballad of Easy Rider – Roger McGuinn (Easy Rider)

7 – Everybody's Talkin' – Harry Nilsson (Perdidos en la noche)

8 – Midnight Cowboy – John Barry (Perdidos en la noche)

9 – Come and get it – Badfinger (The Magic Christian)

10 – Z – Mikis Theodorakis (Z)

11 – Estoy en el infierno – Manal (Tiro de gracia)

12 – Quiero llenarme de tí – Sandro (Quiero llenarme de tí)