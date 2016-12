Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 170

Revista Beatles en su programa Nº 170 presenta a Fleetwood Mac con canciones de su disco "Then Play On", último grabado con Peter Green en la banda. Además "A Salty Dog", LP de Procol Harum. Mostramos el último Bonus Track de "Beat Nº 1" de Los Gatos y estamos con el famoso "Medley" de Abbey Road. Para el final, un gran cierre con Los Beatles de los '70: Abba.

Revista Beatles. Programa Nº 170. Listado de canciones:

1 – Coming Your Way – Fleetwood Mac

2 – When You Say – Fleetwood Mac

3 – Rattlesnake Shake – Fleetwood Mac

4 - A Salty Dog – Procol Harum

5 – Crucifiction Lane – Procol Harum

6 - La casa de diarios viejos – Los Gatos

7 – Sun King – The Beatles

8 – Mean Mr. Mustard – The Beatles

9 – Polythene Pam – The Beatles

10 – She Came In Through The Bathroom Window – The Beatles

11 - She Came In Through The Bathroom Window – The Beatles (Get Back Sessions)

12 – Does Your Mother Know – Abba

Emitido el martes 6 de diciembre de 2016. 20.00 horas.