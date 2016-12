Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 169

En el Programa Nº 169 de Revista Beatles presentamos música inmortal de 1969: Fleetwood Mac y su simple "Oh Well"; Beatles y mas "Abbey Road"; Los Gatos y sus Bonus Tracks de "Beat Nº 1"; la Señora Ella Fizgerald haciendo Rock (con mayúsculas) y un final en donde contamos la historia de "Smoke on the Water" de Deep Purple.

Revista Beatles. Programa Nº 169. Listado de canciones:

1– Oh Well – Part 1 – Fleetwood Mac

2 – Oh Well – Part 2 – Fleetwood Mac

3 – Albatross – Fleetwood Mac

4 – Sun King – The Beatles

5 – Canción para un ladrón – Los Gatos

6 – Canción para un reventado – Los Gatos

7 – Hey Jude – Ella Fitzgerald

8 – Sunshine of your love – Ella Fizgerald

9 – Got to get you into my life – Ella Fizgerald

10 – Lalena – Deep Purple

11 – The Painter – Deep Purple

12 – Smoke on the water – Deep Purple