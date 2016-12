Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 168

Revista Beatles. Programa Nº 168. Listado de canciones:

1 – Bird on the wire – Leonard Cohen

2 – The Partisan – Leonard Cohen

3 – Hallelujah – Leonard Cohen

4 – The Midnight Special - Creedence Clearwater Revival

5 – Poor Boy Shuffle - Creedence Clearwater Revival

6 – Feelin' Blue - Creedence Clearwater Revival

7 – Mama Rock – Los Gatos

8 – Campo para tres – Los Gatos

9 – You never give your money – The Beatles

10 – Ghetto – Delaney and Bonnie

11 – Do Right Woman, Do Right Man – Delaney & Bonnie

12 – We're All Alone – Rita Coolidge

Emitido el martes 22 de noviembre de 2016. 20.00 horas.

Idea y conducción: José Luis Banchio. Sonido y Post Edición: Adrián Zimmermann Rafaela, Santa Fe. República Argentina. Link: http://ar.ivoox.com/es/revista-beatles-programa-n-168-audios-mp3_rf_14300455_1.html

"La razón por la que escribo

es para hacer algo

tan hermoso como tú..."

Leonard Cohen - 1934 / 2016