Rafaela.com

Número con nueva tapa doble en un 1990 que se iba terminando a puro menemismo explícito. Los teléfonos ya habían pasado a manos privadas. En realidad, como bien lo explica Hector Ruiz Nuñez en su nota, se pasó de monopolio estatal a "La era de los monopolios privados". Humor muestra a los ministros Dromi y Sup-Erman Gonzalez en explícita posición. En la contratapa, el vice-presidente Duhalde sueña con desprenderse de Mendez, algo que ya en 1990 quería hacer. Para eso, se recrea la imagen de un sketch del programa de Tato Bores ("Tato en busca de la vereda del sol"), que Tato hacía con Jorge Sassi.

Gerardo Sofovich -amigo personal de Menem- tuvo mucha influencia en el círculo menemista. Interventor del zoológico porteño, también fue concesionario del Jardín Bo(s)tánico para lo que hizo toda una movida que Humor refleja en sus primeras páginas. En 1992 fue interventor del canal estatal ATC (hoy Canal 7, la TV Pública).

Con un Enrique Vazquez ausente con aviso, Luis Gregorich, ex funcionario de la gestión radical, hace su rentreé oficial, tras escribir para la serie "Los problemas argentinos". Su primera nota se llama "La opinión pública del ajuste", y expresa que "el corrimiento hacia la derecha por parte del gobierno, ha suscitado el acompañamiento casi unánime de los dueños de los medios masivos". Como tantos otros que pasaron por Humor (Santiago Kovadloff por ejemplo), Gregorich en sus notas actuales en "La Nación", borró con el codo lo que escribió con la mano en los noventa.

Ultima entrega de "Niños felices", libro de Primer Grado Superior publicado en 1954.

El capítulo de "Protección al menor" se llama "Entre rejas" y es la historia de un chico adicto (ya en esa época) a los jueguitos electrónicos.

Oscar Muiño prosigue con sus notas sobre Rusia; Hernán Lopez Echague presenta a "El pollo de Bussi". Se trata de Alberto Albamonte, dirigente ucedeísta conocido como "el policía".

Importante: Primera nota, dibujada por Alfredo Grondona White con idea de Camogli y Villagrán, sobre los teléfonos celulares. De inmenso tamaño, los bautizan como "Los Bobi-Com". Hablando de primeras notas, Victor Pintos nos presenta a Xuxa, la reina de los locos bajitos, que en 1991 desembarcaría en Argentina.

Gloria Guerrero entrevista a la flamante solista Patricia Sosa, ya ex La Torre.

Rodolfo Livingston entrega la última nota de "Memorias de un funcionario".

Para la última página, Humor muestra la casa en donde vive el sindicalista Luis Barrionuevo y que figura a nombre de su esposa, Graciela Camaño. Se encuentra en la localidad de Valentín Alsina y tiene 22 metros de frente por 50 de fondo con salida a la otra calle. "Humor" pregunta: ¿Como se hace, señor Barrionuevo?.

Tal vez dejando de robar por lo menos dos años...

Humor presenta "Los billetes del Siglo XXI". No acertaron con las figuras pero si con algunos nombres. Federales y Patacones ya tuvimos y mucho antes de lo que se preanunció en este número. Impresionante.

Publicado en Revista Humor Nº 278 - Noviembre 1990

"Dando la sensación de ser un fenómeno de esta época, en distintos lugares de nuestro país grupos de personas ocupan el espacio público para manifestarse.

Son decenas, cientos, miles, que se juntan a partir que se sienten atacados. Son gentes que reaccionan ante cosas que viven como una agresión. (...)

(...) Estas movilizaciones dicen que hay situaciones que están desbordando la capacidad de contención de la dirigencia tradicional. Hay un mensaje que expresaría : 'no me banco mas, no aguanto mas...y no creo en tan solo un discurso de palabras prometedoras'. No es algo que parezca provenir del crecimiento de una exigencia, se seres que quieren mas, sino de personas que ya no quieren menos, aún con todas las variantes ideológicas que se adivinan en esos grupos. (...)

"Pueblitos, puebladas, pueblazos. Manifestación, que grande sos" (Fragmento). Por Carlos Abrevaya.

Publicado en Revista Humor Nº 278 - Noviembre 1990. Referencia a las primeras marchas por el asesinato de María Soledad Morales, ocurrido en Catamarca el 8 de setiembre de 1990.