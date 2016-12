Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 167

En el Programa Nº 167 de Revista Beatles largamos con los Velvet Underground y su disco de 1969. Terminamos con la parte oficial de "Beat Nº 1" de Los Gatos. Disfrutamos de "Because" de Abbey Road; despedimos a los Monkees y el final es con los Rolling Stones que nos dicen que no siempre podemos conseguir lo que queremos.

Revista Beatles. Programa Nº 167. Listado de canciones:

1 – What Goes On - The Velvet Underground

2 – Pale Blue Eyes - The Velvet Underground

3 – I'm Set Free - The Velvet Underground

4 – Fuera de la ley – Los Gatos

5 – Because – The Beatles – Versión Anthology 3.

6 – Because – The Beatles – Versión Abbey Road

7 – Tear Drop City – The Monkees

8 – Good Clean Fun – The Monkees

9 – Listen to the Band – The Monkees

10 – You Can't Always Get What You Want – The Rolling Stones

Emitido el martes 15 de noviembre de 2016. 20.00 horas.