Rafaela.com

Revista Beatles. Programa de Radio Número 166

Beatles y "Here Comes The Sun". "Beat Nº 1" de Los Gatos; algo de "Ummagumma" de Pink Floyd, Creedence y un final esperando la era de Acuario (¿cuando llega?).

Revista Beatles. Programa Nº 166. Listado de canciones:

1 – Sugar Sugar – The Archies

2 – Good Golly Miss Molly - Creedence Clearwater Revival

3 – Tomstone Shadow - Creedence Clearwater Revival

4 – Keep On Chooglin' - Creedence Clearwater Revival

5 – The Narrod Way – Part 1 – Pink Floyd

6 – The Narrod Way – Part 2 – Pink Floyd

7 – The Narrod Way – Part 3 – Pink Floyd

8 – Here Comes The Sun – The Beatles

9 – Soy de cualquier lugar – Los Gatos

10 – Escúchame, alúmbrame – Los Gatos

11 – Aquarius / Let The Sunshine In – Fifth Dimension

Emitido el martes 8 de noviembre de 2016. 20.00 horas.